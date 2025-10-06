Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku

Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku

06.10.2025 14:45
Autor: Research, Patria Finance

Do nového týdne vstupujeme stále s nouzovým režimem americké vlády. Efekt na trhy není velký a podle nás je ještě dost času do bodu, kdy začne sílit nervozita.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
06.10.2025 10:51
Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) švédského výrobce bezpečnostních ...
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
06.10.2025 10:43
Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
Francie čelí další politické krizi. Premiér Sébastien Lecornu rezignov...
Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
06.10.2025 11:47
Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
Akcie Aston Martin Lagonda výrazně oslabily poté, co firma letos už po...
Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby
06.10.2025 11:53
Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby
Na úvod týdne se dere ke slovu opět politika. V Evropě sledujeme tlak ...
Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
06.10.2025 12:07
Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
Boeing plánuje výrazně navýšit výrobu modelu 737 Max, přičemž už v říj...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.10.2025
14:45Týdenní výhled: Vládní změny směrují pozornost k fiskálnímu riziku  
13:36AMD uzavřelo partnerství s OpenAI, akcie čipového výrobce letí nahoru o 25 procent
12:29Možná koalice otevírá cestu k převzetí ČEZ. Dopad by mohly pocítit i banky
12:07Boeing znovu nabírá výšku. Plánuje výrobní expanzi 737 Max
11:53Francouzská a japonská politika mává s trhy. Koruna reaguje spíš na data než na volby  
11:47Aston Martin ztrácí výkon. Výhled ještě více brzdí cla a slabá poptávka
10:51Verisure bude od středy na burze, od investorů získá 3,2 miliardy eur
10:43Francouzský premiér Lecornu rezignoval. Investoři reagují výprodejem dluhopisů
10:18Japonsko povede první premiérka. Akcie rostou, dluhopisy a jen pod tlakem
9:47Zlato už stojí 3 900 dolarů za unci
9:41Inflace v září pod odhadem trhu i ČNB
9:02Rozbřesk: Mají se zahraniční investoři důvod obávat výsledku českých voleb?
8:47Rozpočtové provizorium na obzoru, ČEZ v centru politického zájmu a futures v červeném  
6:09Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie
05.10.2025
15:44Zlepšení ekonomiky, ne obrat vztahů s EU a NATO. Průzkum napovídá, co chtějí a naopak nechtějí voliči od Babiše
15:33Dominik Rusinko: Hnutí ANO vítězem voleb, na stole je rozvolněnější rozpočtová politika
15:18Lee: Skepse na trhu mi dodává na optimismu
8:08Víkendář: Je Čína ve srovnání s jinými velmocemi výjimkou?
04.10.2025
14:13VOLBY 2025: Jasným vítězem voleb je ANO. Jednat bude se SPD a Motoristy
8:09Víkendář: Kdysi byla Čína barvena narůžovo, nyní tu je opačný extrém?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět