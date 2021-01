Perly týdne: Demokratizace akcií, investiční nervy z oceli, u nás léčba pivem zatím nebude

Na trhu se střetl David s Goliášem, na otevírání krátkých pozic jsou třeba nervy z oceli, kumulované ztráty budou nakonec mnohem menší, než ty způsobené krizí roku 2008. Inflace se překvapivě zvedne, ale nedosáhne úrovní, které by Fed donutily k přehodnocení své strategie. A naši vědci vyvíjí zdravější pivo. Nové Perly týdne jsou tu.

Ztráty neporovnatelné s rokem 2008: Philipp Hildebrand z vedení investičního gigantu hovořil na Bloomberg Markets o tom, že v tuhle chvíli je největším rizikem stále pandemie, ale není důvod nějak přehodnocovat fundamentální výhled. Nezměnila se totiž nabídka likvidity, ani fiskální politiky. A klíčové nakonec bude, jaké budou kumulované ztráty na ekonomické aktivitě. V tuto chvíli je přitom podle investora velmi pravděpodobné, že budou tvořit jen zlomek toho, jaké ztráty ekonomika utrpěla během a po finanční krizi roku 2008.

Hildebrand hovořil i o tom, že drží převážně dlouhodobá aktiva a snaží se odhadnout dlouhodobý vývoj, protože asi dvě třetiny jeho klientů využívají služby firmy pro spoření na důchod. Pro firmu tak není rozhodující krátkodobý pohyb trhu. V současné situaci je významné, že v USA „jsou známky úspěšné vakcinační strategie“, Evropa ale poněkud zaostává. Pokud bude nakonec dosaženo úspěchu, podle Hildebranda se ukáže, že podhodnocujeme budoucí inflační tlaky. Ty by totiž mimo jiné měly zvyšovat sílící snahy o udržitelnost, to samé platí o budoucí změně globálních dodavatelských a výrobních řetězců.

Hildebrand řekl, že z Evropských trhů tečou peníze pryč, ale podle jeho názoru dojde k obratu. V Evropy totiž došlo k několika významným změnám, včetně vzniku fondu obnovy, který by měl zajistit významné investice. „Nebyl bych překvapen, kdyby investoři v následujících týdnech a měsících přehodnotili svůj postoj směrem k Evropě“, uvedl Hildebrand. Následně se vrátil k inflaci s tím, že nečeká její prudký růst, ale jen postupné zvedání a to pravděpodobně na úrovně, které byly běžné v posledních deseti letech. Centrální banky by tak měly mít stále prostor pro uvolněnou politiku i přesto, že inflační čísla je poněkud překvapí tak, jak bylo zmíněno výše.

Technologie podle investora výrazně mění náš život včetně toho, jak lidé investují a obchodují s akciemi. Regulátoři jsou za vývojem o krok pozadu a výsledkem toho všeho je vysoká volatilita. I během prudkých pohybů trhu je ale nejlepší držet se dlouhodobého pohledu a v tuto chvíli to znamená zejména mít na paměti, že největším rizikem je stále pandemie. Na závěr rozhovoru byl Hildebrand tázán na to, zda si Londýn udrží pozici jednoho z nejvýznamnějších finančních center. Odpověď byla kladná ovšem s tím, že krize donutila Evropu konsolidovat a posunout se dopředu a je možné, že některé finanční aktivity související s kontinentem se přesunou z Británie do jiných evropských zemí.

Projekce od MMF: Graf shrnuje nové projekce ekonomického vývoje ve světové ekonomice, vyspělých a rozvíjejících se zemí. Po propadu roku 2020 čeká fond 5,5 % růst globálního hospodářství, v roce 2022 by tempo růstu mělo klesnout na 4,6 %. Nahoru jej potáhnou zejména rozvíjející se ekonomiky:

Dokonalé scénáře: Současný vývoj na trhu je opakováním několika epizod z roku 2020, kdy se investoři odkláněli od hodnotových akcií a dalších segmentů trhu a opět se vydali směrem k technologiím a akciím, které těží z uzavírání ekonomiky. Celkově je trh hodně našponován a ceny odpovídají „dokonalým scénářům“. Pro Bloomberg Markets to uvedl Max Kettner, který působí jako stratég v Holdings. Podle jeho názoru se růstový výhled nijak významně nezměnil, v úvahu je ale třeba brát vysoké valuace.

Stratég míní, že v Evropě si vedou dobře finanční tituly i bez toho, aby se nějak pohnuly výnosy vládních obligací. Podle jeho názoru je to jedna ze známek našponovanosti některých sektorů a segmentů trhu a zejména hodnotových a cyklických akcií. Kettner ovšem poté tvrdil, že Fed se snaží potírat jakékoliv úvahy o konci monetární stimulace a zvedání sazeb a z tohoto pohledu nejsou valuace zase tak vysoko, aby bránily dalšímu růstu i přesto, kam už se vyšplhaly.

Nemovitosti daleko za akciemi: Hlavní ekonom francouzské banky Natixis Patrick Artus v následujícím grafu srovnává vývoj cen akcií na trzích ve vyspělých zemích a vývoj cen nemovitostí:

Nervy z oceli: Jamie Catherwood z O'Shaughnessy Asset Management hovořil na Yahoo Finance o akciích společností jako je Gamestop, či AMC. Jejich ceny ženou nahoru „příběhy“ na sociálních sítích. To, že ceny akcií významně ovlivní nějaký příběh, přitom není podle investora nic výjimečného a dochází k tomu například i u ESG, tedy zodpovědného investování. Byla totiž doba, kdy najednou všechny firmy pod tlakem veřejnosti a sociálních sítí začaly deklarovat svou zodpovědnost k životnímu prostředí a společnosti.

U firem jako GameStop jde o extrémní případ toho, jak sítě a příběhy mohou ovlivnit cenu akcie a Catherwood v této souvislosti zmínil neochotu otevírat na takových titulech krátké pozice, které by působily jako protiváha nákupům. Podle jeho názoru jsou nyní podobné případy brány jako příklad boje drobných investorů s velkými finančními institucemi. Neochota otevírat krátké pozice přitom obvykle pramení z toho, že velcí hráči se obávají, že někdo jiný může mít neveřejné informace, které poženou cenu dál nahoru a oni by na svých krátkých pozicích prodělali. Současná situace je výjimečná v tom, že velké instituce se nebojí, že jiné velké instituce by je dotlačily do ztrátových krátkých pozic, ale stojí tu proti sobě „David a Goliáš“.

Catherwood v souvislosti se současnými spekulacemi na některých akciích hovořil o své oblíbené události z historie finančních trhů. V ní zakladatel banky na počátku dvacátého století vydělával na růstu japonského trhu. Když ale srovnal valuace japonských cenných papírů s valuacemi na jiných trzích, obrátil, vše prodal a otevřel krátké pozice – vsadil na pokles trhu. Jenže po dlouhou dobu prodělával a podle Catherwooda se před svými věřiteli dokonce schovával pod stolem v kanceláři.

Nakonec vydržel a vydělal na prudkém propadu trhu. „Musíte ale mít nervy z oceli na to, aby jste shortovali firmy“, dodal Catherwood. Podle něj nyní dochází k demokratizaci financí a bude se projevovat to, že na trhu může „vyjádřit svůj názor“ stále více lidí. Formují se celé komunity a to bude ovlivňovat akcie dlouhodobě, nejde jen o krátkodobý jev. „Bude to „nová norma“, fundament bude stále mít svůj význam, ale firmy musí například věnovat pozornost tomu, co chtějí ESG aktivisté“, uzavřel Catherwood.

Žádné zisky, ceny vysoko, pomýlené symboly: v následujícím grafu ukazuje vývoj cen akcií technologických firem, které nedosahují ziskovosti:

Daily Shot zase v následujícím obrázku ukazuje vývoj ceny akcií australské těžební společnosti GME Resources, která má stejný ticker, jako společnost GameStop. A během jednoho dne cena jejích akcií vystřelila nahoru o 20 %:

Pivo zdravější, na léčbu ta zatím nebude: Aktuálně.cz píše, že „vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích zkoušejí pomocí nejmodernějších genetických technologií upravit chmel tak, aby obsahoval více látek proti rakovině, zánětům a bakteriím“. Těch prospěšných látek z chmele je ale v pivu velmi málo na to, abychom se pivem léčili, upozorňuje genetik Tomáš Kocábek.

„K vyvinutí zdravějšího piva zlepšením vlastností chmele je ještě hodně dlouhá cesta. Snadnější by bylo přidávat tyto látky do piva dodatečně, jak se to už dnes ostatně také zkouší. Nicméně o ozdravné látky z chmele je zájem ve farmaceutickém průmyslu, takže mohou být, nezávisle na pivu, účinnou složkou léčiv“ řekl portálu Kocábek.

Feriho vláda nechce: Seznam.cz si všímá, že vláda odmítá spolupráci s Dominikem Ferim. „Před třemi měsíci se spustil Covid portál - webová stránka, na které lidé přehledně najdou, jaká opatření právě platí, nebo návody, jak se objednat na testy či očkování. Web vznikl po kritice, že vláda nezvládá občany srozumitelně informovat. Nezasadila se o něj vláda, ale poslanec Dominik Feri z opoziční TOP 09.... Feri je i bez kampaně státu s návštěvností stránek spokojený. Podařilo se mu dostat se do prioritizace webových vyhledávačů a lidem se často při dotazech na covid nebo vládní opatření zobrazuje jako první volba“, píše seznam.cz. A doplňuje:

„Dominik Feri informuje o koronaviru také na svém Instagramu. Jeho účet tam sleduje téměř 950 tisíc lidí. Pro srovnání - jeden z nejsledovanějších českých influencerů Karel Kovy Kovář má „jen“ 768 tisíc fanoušků. Pro řadu mladých lidí je Feriho účet významným zdrojem informací o vládních opatřeních. Jeho žlutou grafiku s výstražným trojúhelníkem si pak lidé sdílejí napříč internetem“.