Perly týdne: Mapa pro rok 2023 a nulová kapitulace technologií

ukazuje, jak by se mohly chovat americké akcie ve scénářích měkkého a tvrdého přistání. Dan Suzuki ze společnosti Richard Bernstein Advisors se domnívá, že technologie mají před sebou ještě znatelnou korekci. A Andrew Sheets z věří, že příští rok se od toho letošního bude výrazně odlišovat.



Nulová kapitulace technologií: Dan Suzuki ze společnosti Richard Bernstein Advisors se domnívá, že na technologiích zatím došlo k „nulové kapitalizaci“. Dokazují to nadále vysoké valuace tohoto sektoru i objem kapitálu, který tímto směrem proudí. Splasknutí bublin podle experta nějakou dobu trvá a bude tomu tak i v tomto případě.



Suzuki na CNBC připomněl, že na vrcholu technologické bubliny tvořily technologie a telekomunikace asi 40 % celého akciového trhu. Po prasknutí této bubliny byl jejích podíl jen asi 16 %. Nyní tyto dva sektory spolu se zbožím dlouhodobé spotřeby představují asi 40 % celé kapitalizace amerických akcií, na vrcholu to bylo zhruba 50 %. Podle experta tedy tyto sektory čeká další pokles.



Které části trhu se naopak Suzukimu líbí? Podle něj je kvůli makroekonomickému prostředí namístě orientovat se zejména na silné společnosti. Pokles cen ale přináší určité příležitosti i u některých cykličtejších aktiv. Suzuki tak za zajímavou považuje například energetiku, hodnotové akcie, akcie malých firem, čínská aktiva a také dlouhodobé vládní dluhopisy v USA.



Měkké a tvrdé přistání: prezentuje své predikce dalšího vývoje na americkém trhu. Počítá se dvěma scénáři, kdy hladké přistání americké ekonomiky zvedá hodnotu indexu S&P 500 na konci příštího roku na 4000 bodů. Tvrdé přistání by pak podle znamenalo, že index uzavře příští rok na hodnotě 3750 bodů s tím, že v polovině roku si sáhne na dno na 3150 bodech:





Zdroj: Twitter



Odlišný rok 2023: Jaká je investiční mapa pro příští rok? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal stratég Andrew Sheets z , podle kterého by se rok 2023 měl výrazně lišit od toho letošního. Do něj totiž akcie vstupovaly s hodně vysokými valuacemi, vysoko se držela i inflace a Fed se přesunul k razantnímu utahování své politiky. V příštím roce by se mělo změnit v podstatě vše. Valuace akcií jsou totiž znatelně níže, inflace by měla podle experta klesat a „Fed bude mnohem méně jestřábí“.



Podle Bloombergu se nyní často hovoří o náročné první polovině příštího roku s tím, že v té druhé přijde obrat k lepšímu i díky tomu, že klesne inflace. Sheets se domnívá, že inflace se v příštím roce skutečně znatelně sníží a Fed zvedne sazby už jen v lednu. Na druhou stranu ale předpokládá, že ziskovost obchodovaných firem ještě znatelně klesne. Optimismus u akcií tak bude namístě spíše v druhé části roku.



Sheets připomněl, jak těžké bylo letos predikovat vývoj inflace, podle něj ale existuje řada dobrých důvodů, proč by měla v příštím roce začít výrazně klesat. Stále tu je ale vysoká nejistota. K tomu se přidává efekt, který stratég popsal následovně: „Ve chvíli, kdy Fed přestane zvedat sazby, bude se politika uvolňovat“. Sheets tím narážel na to, že chování trhů poté, co přestanou růst sazby, může samo o sobě uvolňovat finanční podmínky. „To by šlo proti všemu, čeho se Fed snaží dosáhnout a hodně se debatuje, jak bude centrální banka v tomto ohledu komunikovat“ dodal expert.



Morgan Stanley tedy očekává, že poslední zvýšení sazeb přijde v lednu. To ale neznamená, že „Fed řekne, to bylo vše“. Pravděpodobně bude monitorovat situaci a připomínat, že zvedání sazeb funguje se zpožděním a právě proběhlo nejrychlejší zvedání sazeb za posledních 40 let. Jinak řečeno, od centrální banky se nedá očekávat celkový obrat v politice a rétorice. Výzvou, kterou bere velmi vážně, je pro Fed uvolňování finančních podmínek ke kterému může nyní docházet ve vidině konce zvedání sazeb.