Powell varuje před složitou cestou, Trump posiluje rétoriku vůči Rusku a ČNB má jasno

Bankovní rada ČNB dnes pravděpodobně ponechá sazby na 3,5 %, zatímco Fed varuje před riziky spojenými s příliš rychlým nebo naopak příliš pomalým snižováním sazeb. Také ECB považuje sazby za dobře nastavené a Nový Zéland jmenoval první ženu v čele své centrální banky. Donald Trump zesiluje rétoriku vůči Rusku a vyjadřuje překvapivou podporu Ukrajině. Alibaba i další čínské technologické firmy posilují díky masivním investicím do AI, i přes to, že Hongkong zasáhl supertajfun Ragasa. Americký soud povolil pokračování výstavby větrné farmy Orstedu a Stellantis omezuje výrobu kvůli slabé poptávce. Evropské futures jsou v červeném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,2 %.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že základní úroková sazba zůstane beze změny 3,5 procenta, na stejné úrovni je od počátku května. Tento postup naznačily i výroky některých členů bankovní rady v minulém týdnu. Důvodem pro stabilitu úrokových sazeb jsou podle analytiků přetrvávající inflační tlaky v české ekonomice.
Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že rizika pro trh práce i inflaci přetrvávají, a zopakoval, že tvůrce měnové politiky čeká pravděpodobně složitá cesta. Uvedl, že pokud bude Fed úrokové sazby snižovat příliš agresivně, hrozí, že inflace nedosáhne cílové úrovně a úroky bude zapotřebí opět zvýšit. Zároveň ale varoval, že pokud zůstanou úroky příliš dlouho na příliš vysoké úrovni, mohou způsobit zbytečné zhoršení podmínek na trhu práce. Výnosy amerických státních dluhopisů zůstaly stabilní. Cena zlata se obchodovala blízko historického maxima.
Na druhé straně Atlantiku Piero Cipollone z Evropské centrální banky nevidí výrazná inflační rizika žádným směrem a míra úrokových sazeb je podle něj dobře nastavená. A na druhé straně Pacifiku Anna Breman, která v současnosti působí ve švédské Riksbank, byla jmenována první ženou a cizinkou v čele novozélandské centrální banky.
Donald Trump je ohledně vyhlídek Ukrajiny optimističtější. V příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl, že věří, že Ukrajina s podporou Evropské unie má nejen šanci se bránit, ale i získat zpět veškeré území zabrané Ruskem od invaze v roce 2022 — a možná i více. Dále uvedl, že NATO by mělo sestřelovat ruská letadla, která naruší vzdušný prostor aliance. Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro Fox News uvedl, že ho Trumpovy výroky překvapily, ale označil je za povzbudivé. Řekl, že Trump „ukázal, že chce Ukrajinu podporovat až do konce“ a že jeho postoj představuje výrazný posun oproti dřívějším názorům. Cena ropy stoupla poté, co Donald Trump zesílil svou rétoriku vůči Rusku.
Akcie Alibaby vzrostly na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky poté, co CEO Alibaba Group oznámil navýšení investic do AI infrastruktury, aby firma lépe konkurovala americkým rivalům. Alibaba tím rozšíří svůj únorový plán investovat více než 380 miliard jüanů do vývoje AI modelů a infrastruktury během tří let. Akcie Alibaby rostly v Hongkongu až o 7,8 %. A k růstu se přidaly také čínské polovodičové firmy poté, co zlepšila svůj výhled na tento sektor a Huawei Technologies představila plány na předběhnutí Nvidie v oblasti AI čipů. Mezitím supertajfun Ragasa zasáhl Hongkong - může jít o nejsilnější bouři za posledních sedm let.
Globální ekonomika stále směřuje k výrazné ztrátě v důsledku obchodních opatření Donalda Trumpa, přestože v posledních měsících vykazuje větší odolnost, než se očekávalo, uvedla OECD. Ve své nové prognóze organizace zvýšila výhled růstu světové ekonomiky pro rok 2025 i pro většinu jednotlivých zemí, a to díky předběžnému zajišťování v očekávání vyšších cel. Prognóza pro rok 2026 se téměř nezměnila – OECD očekává pokles globálního růstu z 3,2 % letos na 2,9 %.
Trump ale označil současné období v USA za „zlatý věk“, když ve stylu předvolební kampaně vystoupil před světovými lídry na zasedání OSN v New Yorku. Místo výzev k jednotě kritizoval OSN i další světové lídry kvůli migraci a popřel existenci klimatické změny. Generální tajemník OSN António Guterres naopak varoval, že svět vstoupil do období „bezohledného rozvratu a neustálého lidského utrpení“. Ve svém projevu upozornil na „napadené suverénní státy, hlad využívaný jako zbraň, umlčovanou pravdu, kouř stoupající z vybombardovaných měst a rostoucí hněv rozdělených společností“. Přední diplomaté z Evropy a Íránu se setkali v New Yorku ve snaze odvrátit novou krizi kolem íránského jaderného programu poté, co nejvyšší vůdce Islámské republiky odmítl možnost nových jednání se Spojenými státy.
Akcie společnosti Orsted, která se zabývá větrnou energií, prudce vzrostly poté, co americký soud povolil pokračování výstavby téměř dokončené větrné farmy u pobřeží Rhode Islandu. Rozhodnutí zmařilo snahu Trumpovy administrativy projekt zastavit. Firma oznámila, že výstavba projektu Revolution Wind bude obnovena. Verdikt je úlevou pro společnost, která se snaží získat 9,5 miliardy dolarů od akcionářů na stabilizaci svého hospodaření poté, co Trumpovy kroky proti sektoru offshore větrné energie narušily její obchodní model.
Kryptoměnová firma Tether údajně jedná o získání až 20 miliard dolarů, což by ji mohlo zařadit mezi nejhodnotnější soukromé firmy na světě.
zvyšuje odměny pro své přední poradce v oblasti správy majetku v USA, aby zabránila jejich odchodům.
Stellantis dočasně zastaví výrobu ve svých závodech v Itálii a Francii kvůli slabé poptávce.