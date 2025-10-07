Hledat v komentářích

Detail - články
Ztratí dolar pozici bezpečného přístavu?

Ztratí dolar pozici bezpečného přístavu?

07.10.2025 11:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Steven Kamin se na stránkách VoxEU zamýšlí nad tím, zda americký dolar může ztratit svou pozici bezpečného útočiště a dominantní roli ve světové ekonomice. Poukazuje v této souvislosti na Trumpovo oznámení prudkého zvýšení cel z 2. dubna 2025, které současný prezident nazývá „Den osvobození“. Co tato událost a následné dění ukázaly ve vztahu k dolaru?

Ekonom píše, že když dolar po Dni osvobození klesl místo toho, aby rostl spolu s indexem VIX. Jeho růst by odpovídal pozici bezpečného přístavu. Oslabení ovšem vyvolalo rozsáhlé spekulace, že globální investoři již nepovažují americké investice za bezpečná aktiva. Opouštějí tudíž dolar a tento vývoj signalizuje konec dolarové dominance na globálních finančních trzích. „Domnívám se, že Trumpova hospodářská politika podkopává řadu faktorů, které podporovaly dominantní postavení dolaru na globálních trzích,“ píše Kamin. Co má konkrétně na mysli?

Oněmi faktory jsou podle experta směr a předvídatelnost americké politiky, bezpečnost a hloubka amerických kapitálových trhů, a to zejména co se týče vládních dluhopisů. K tomu existence a fungování právního státu a ochrana investorů, dynamika celé ekonomiky a „silná loajalita amerického národa směrem k ostatním západním liberálním zemím.“ Trumpova politika, ale zejména Den osvobození ovšem „spustily oslabení dolaru a statisticky významný obrat u jeho tradiční reakce na vyšší finanční volatilitu“. Tedy posilování v době vyšší volatility na trzích.

Ekonom dodává, že v posledních měsících se trhy zase uklidnily a dolar se znovu chová jako bezpečný přístav. Na jedné straně je tak možné, že globální investoři překonali počáteční znepokojení nad politikou prezidenta Trumpa. Pokud pak nepřijdou extrémní kroky podobné Dnu osvobození, je možné, že si dolar udrží svůj status bezpečného aktiva a dominantní globální měny. Na druhé straně je však podle experta možné, že i přes normalizaci chování dolaru podnikají zahraniční obchodní a finanční podniky kroky, které se dosud neprojevily v datech. A směřují ke snížení své závislosti na dolaru ve více oblastech. Včetně mezinárodních plateb a investic.

„Oslabení statusu dolaru je v dlouhodobém horizontu pravděpodobnější, pokud se neotočí politika podkopávající globální roli americké měny. Tedy rostoucí rozpočtové deficity a dluhy, politické útoky na Federální rezervní systém, oslabování právního státu a spory se spojenci USA. Za těchto okolností by úpadek dominance dolaru přitom patřil k těm nejméně závažným problémům USA,“ myslí si Kamin. A vše uzavírá následovně:

„Klíčovým faktorem podporujícím dominanci dolaru na globálních finančních trzích byla vnímaná bezpečnost a likvidita dolarových aktiv. Chování dolaru po Dni osvobození odpovídalo tomu, že se posunulo vnímání investorů. Ti už jej neviděli jako bezpečný přístav, ale jako rizikové aktivum. Tento posun přitom pravděpodobně vyvolala právě Trumpova chaotická oznámení týkající se cel, která se přidala k záplavě politických kroků s potenciálem podkopat globální postavení dolaru. Oslabení klíčové role dolaru bude v nadcházejících letech ale o to pravděpodobnější, pokud současné i budoucí vlády budou i nadále podnikat kroky, které narušují americkou ekonomiku. Kroky, které budou podkopávat fiskální pozici USA, ohrožovat nezávislost centrálních bank a nižší globální vazby.“

Zdroj: VoxEU


 

    07.10.2025 13:06

    Když už se pouštíte do úžasných slov jako "oněmi", pak lze doporučit redakci výraz "statutu." Jinak má zřejmě pravdu, ten pan Kamin.
    Orangutan
