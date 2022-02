Perly týdne: Kolik se platí za olympijskou medaili, proč je Mustang před Teslou a výhled pro akcie nemusí být tak optimistický

Consumer Report ukazuje nový žebříček nejlepších elektromobilů a celkové hodnocení automobilek. představuje různé scénáře vývoje na americkém akciovém trhu, Cantor Fitzgerald moc nevěří těm býčím. Yahoo Finance se věnuje tomu, kolik různé státy platí sportovcům za olympijské medaile. A ještě více v nových Perlách týdne.

Mustang před Teslou a problém amerických automobilek: Podle Consumer Reports byla Model 3 po několik let nejlepším elektromobilem na americkém trhu. Nyní ale dochází ke změně a tuto pozici získává Mustang Mach-E. Jak informuje CNBC, jeho předností je mimo jiné kvalita, a i když Model 3 stále získává vysoké hodnocení, Mustang je na tom celkově lépe. K tomu ovšem CNBC dodává, že tři ze čtyř prodaných elektromobilů jsou v USA stále Tesly. I když se u nich opakovaně objevují stížnosti na kvalitu a CNBC uvedla, že u Modelu 3 a Modelu Y jsou nyní hlášeny problémy se samovolným brzděním, ke kterému vůz přikročí bez zjevné příčiny.

Consumer Reports poskytuje i celkové hodnocení automobilových značek sestavené podle faktorů jako je spolehlivost vozů, či jejich jízdní vlastnosti. Na vrchol žebříčku se dostaly Subaru, Mazda a , na jeho konci nacházíme Mitsubishi, GMC a Jeep. Americké značky se nedostaly do první desítky a podle CNBC je příčinou jejich neschopnost soustavně vyrábět kvalitní vozy. Americkým firmám se totiž jeden rok třeba podaří přijít s výjimečně dobrým modelem, ale druhý rok představí propadák. Podle CNBC jsou opakem zejména japonské automobilky, které dokážou soustavně držet vysokou úroveň.

Akcie a ekonomika v letošním roce: v následujícím grafu popisuje hlavní scénáře dalšího vývoje na americkém akciovém trhu. Cíl u indexu SPX drží banka na 4900 bodech, v optimistickém scénáři by se index mohl na konci roku pohybovat na 5500 bodech s tím, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů dosáhnou 2 % a požadovaná návratnost u akcií 6,5 %. V případě vyšší inflace by se výnosy dostaly na 2,8 % a požadovaná návratnost na 7,7 %, což by znamenalo, že index dosáhne jen 3900 bodů. Pád do recese by pak znamenal ještě nižší hodnotu:

Eric Johnston z Cantor Fitzgerald tvrdil na CNBC, že současné prostředí nenahrává akciím a rizikovým aktivům obecně. Na námitku, že ekonomika a ziskovost obchodovaných společností si stále vedou dobře, reagoval, že zisky za poslední čtvrtletí byly sice stále dobré, ale co se týče růstu nejhorší od počátku pandemie. To je podle experta trend, který ukazuje, že i situace na straně ziskovosti se horší v tom smyslu, že zisky již nebudou pozitivně překvapovat. A akcie jsou naceněny na příliš optimistický vývoj. Marže také už dosáhly svých maxim a Fed začne utajovat svou politiku v době, kdy je ekonomika „stále ok, ale zpomaluje“.

Jaká je tedy podle investora odpovídající úroveň indexu? Johnston míní, že kdyby se index SPX pohyboval mezi 3800–4000 body, byl by více v souladu s tím, k jakým změnám v monetární politice v USA dojde a jaké ekonomická situace panuje. Taková výše indexu by také odrážela „rizika s budoucím vývojem ziskovosti obchodovaných firem“ a dalo by se říci, že by nyní šlo o férovou hodnotu amerických akcií.

Méně dluhopisů s negativním výnosem: v následujícím obrázku ukazuje podíl dluhopisů s negativními výnosy. V roce 2014 takové obligace na globálních trzích v podstatě nebyly, pak ale začaly výnosy klesat do záporu v Německu, Japonsku a Francii. V roce 2016 už asi čtvrtina globálních dluhopisů generovala negativní výnosy. S tím, jak nyní dochází k obratu v monetární politice některých centrálních bank, ale po letech podíl takových obligací prudce klesá a nyní se pohybuje kolem 6–7 %:





Kolik se platí za olympijské medaile: Na Yahoo Finance diskutovali o tom, kolik si američtí sportovci vydělají získáním medaile z olympijských her. Podle Yahoo dostanou za zlatou 37,5 tisíc dolarů, za stříbrnou 22,5 tisíc dolarů a za bronzovou 15 tisíc dolarů. Což třeba s ohledem na to, že hry se konají jednou za čtyři roky, není podle Yahoo zase tolik peněz. Jak je tomu v jiných zemích?

Singapur podle stanice platí zlatému medailistovi 744 tisíc dolarů, Hong Kong 644 tisíc dolarů. S velkým odstupem následuje Itálie s 212 tisíci dolary. Spojené státy se pak celkově pohybují na konci žebříčku. Poté, co sportovec získá olympijskou medaili, ale podle Yahoo stoupá jeho potenciál, co se týče marketingových smluv s různými společnostmi, a právě ty jsou jeho hlavním zdrojem příjmu. Někteří sportovci ale musí i tak částečně pracovat, aby mohli pokračovat ve své sportovní kariéře.