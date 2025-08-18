Hledat v komentářích

Zelenskyj bude jednat s Trumpem, EU řeší digitální služby s USA a Izrael protestuje

Zelenskyj bude jednat s Trumpem, EU řeší digitální služby s USA a Izrael protestuje

18.08.2025 8:49
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes sejde s americkým protějškem Donaldem Trumpem. EU dále vyjednává s USA ohledně svého nařízení o digitálních službách  a Izraelci protestují proti plánu Benjamina Netanjahua rozšířit operace v pásmu Gazy. A jak moc se na trhu zajišťovat? Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX -0,0 %.

Zelenskyj a jeho evropští spojenci budou dnes v Bílém domě jednat s Trumpem ohledně podmínek pro možnou mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem. Mezi účastníky budou i francouzský premiér Emmanuel Macron, evropská komisařka Ursula von der Leyenová a britský premiér Keir Starmer.

Obchodní partneři od Velké Británie po Japonsko jsou čím dál neklidnější a čekají, až USA splní své sliby. Snaha Evropské unie bránit své nařízení o digitálních službách (DSA) v jednání o celní dohodě se Spojenými státy komplikuje dokončení textu, na kterém se zástupci Bruselu a Washingtonu dohodli v červenci, napsal list Financial Times (FT). Neshody podle zdrojů přetrvávají nad formulacemi tzv. netarifních překážek. Spojené státy jsou přesvědčeny, že unijní nařízení o digitálních službách obsahuje netarifní překážky, o které se právě vede spor.

Stovky tisíc Izraelců včera vyšly do ulic na protest proti plánu Benjamina Netanjahua, který chce rozšířit své operace v pásmu Gazy. Izraelská ekonomika se navíc klesla poté, co dvanáctidenní válka s Íránem způsobila úplné uzavření mnoha podniků.

Jak moc se zajistit na trhu, který vypadá, že ho nic nemůže zastavit? To je věčná otázka (a samozřejmě ho jednou něco zastaví). V posledních týdnech objevilo několik obranných signálů – příklon k větší ochraně proti poklesu u akciových opcí, nové přílivy peněz do hotovosti a zlata a ústup od pákových long ETF fondů. Mezi retailovými investory nyní převažují medvědi nad býky, podle nejnovějšího průzkumu Americké asociace individuálních investorů. A rekordních 91 % respondentů v průzkumu Bank of America tvrdí, že americké akcie jsou nadhodnocené.

 


