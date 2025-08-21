Hledat v komentářích

Detail - články
El-Erian: Powell kráčí v Jackson Hole po laně

El-Erian: Powell kráčí v Jackson Hole po laně

21.08.2025 15:48
Autor: Redakce, Patria.cz

Jerome Powell se tento pátek v Jackson Hole za neobvykle náročných okolností postaví do centra pozornosti na setkání centrálních bankéřů a pronese projev, který bude pravděpodobně jeho posledním ve funkci předsedy Federálního rezervního systému, píše známý ekonom a prezident Queens College Cambridge Mohamed A. El-Erian. Ve svém sloupku se rozepsal o Powellovi a jeho přístupu a současných problémech, kterým (nejen on) čelí.

Jeho nejlepším přístupem by bylo zaměřit se na široké strategické otázky, poučit se ze svého bouřlivého působení a připravit půdu pro pravidelný přezkum rámce měnové politiky Fedu. Takový přístup by však byl v rozporu s jeho obvyklou preferencí taktického postoje závislého na datech, který dnes riskuje zhoršení problémů, kterým čelí jak on sám, tak instituce, kterou vede.

Tyto problémy jsou významné a složité. Inflace již čtyři roky soustavně překračuje 2% cíl Fedu a nedávná data naznačují, že by nyní mohla dále růst. Zároveň stále více důkazů naznačuje oslabující trh práce, což přímo podkopává druhý pilíř dvojího mandátu Fedu.

Kromě těchto ekonomických signálů čelí Powell a Fed rostoucímu politickému tlaku, který riskuje podkopání zásadní politické nezávislosti nejmocnější centrální banky světa. K těmto problémům se přidává i jeho komunikační styl, který byl často vnímán jako zmatený a matoucí, což spíše zesilovalo volatilitu trhu, než aby ji omezovalo.

Nedávný nesouhlas obou guvernérů Fedu – první za více než 30 let – ukazuje, že Powell nyní vede jasně rozdělený politický výbor. Navíc se všeobecně očekává, že nově nominovaný guvernér, Dr. Stephen Miran, bude velmi kritický jak k nedávným krokům instituce, tak k Powellovu vedení. Především intenzivní spekulace o jeho potenciálním nástupci vrhají další pochybnosti na jeho efektivitu během zbývajícího období ve funkci předsedy.

Rozdílná očekávání trhu jen zvyšují pocit nestability. Někteří investoři hledají objasnění ohledně Powellových úrokových plánů pro zářijové zasedání FOMC a dále. Jiní dychtivě hledají informace o fungování trhu práce, což je oficiální téma tohoto setkání v Jackson Hole, a doufají ve větší jasnost ohledně strukturálních posunů. Další skupina dychtivě čeká na podrobnosti aktualizovaného rámce měnové politiky.

Dilema dat a pohyblivé písky

Nic z toho nenaznačuje snadnou cestu vpřed. Aby Powell nabídl skutečnou jasnost ohledně úrokových sazeb, musel by se rozhodně odpoutat od svého opakovaného plného spoléhání se na data z minulosti – přístup, který je stále více zpochybňován samotnými daty, jež údajně sleduje.

Údaje o inflaci z minulého týdne tuto nejednoznačnost zdůrazňují: Ačkoli celková inflace měřená indexem spotřebitelských cen (CPI) byla nižší než konsenzuální prognózy, byla tato skutečnost kompenzována výrazně vyšší inflací měřenou indexem cen výrobců (PPI) a znepokojivým nárůstem inflačních očekávání, který uvedl průzkum sentimentu Michiganské univerzity.

Powell by se také mohl ocitnout v úzkých, pokud jde o zaměstnanost. Jeho pokračující zaměření na celkovou míru nezaměstnanosti, která zůstala stabilní na něco málo přes 4 %, se zdá být stále více závislé na jediném datu, které je v rozporu s několika dalšími známkami oslabujícího trhu práce.

Tyto známky jdou nad rámec pozoruhodného překvapení v podobě revize červencové zprávy o zaměstnanosti směrem dolů, včetně sníženého zájmu společností o najímání nových zaměstnanců, obtíží, kterým čelí čerství absolventi při hledání práce, a příležitostí, které jsou soustředěny v neobvykle malém počtu odvětví.

Mezitím by na straně nabídky i poptávky na trhu práce mohly docházet k zásadním strukturálním změnám způsobeným silami, které je obtížné pochopit pomocí tradičních ekonomických modelů. Zásah Trumpovy administrativy proti nelegální imigraci má dopad na počet skutečných i potenciálních pracovníků. K tomu dochází v době, kdy stále existují závažné otázky ohledně dlouhodobých dopadů umělé inteligence, zejména ohledně křehké rovnováhy mezi zlepšováním pracovní síly a jejím vytlačováním.

To vytváří nepříjemné pozadí pro odhalení nového rámce měnové politiky, který má poskytnout strategickou vrstvu pro snahu centrální banky o dosažení jejího dvojího mandátu nízké inflace a maximální zaměstnanosti.

Vzhledem k rozsahu a délce přestřelení inflace navíc Powell důsledně odmítá diskutovat o otázce, kterou někteří ekonomové považují za nutnou prozkoumat: vhodnost současného 2% inflačního cíle v dnešní strukturálně se měnící ekonomice.

Všechny tyto faktory dohromady staví Powella do těžké situace, protože čelí také potenciálním právním problémům kvůli překročení rozpočtu na stavební projekt Fedu. Na základě nedávných vzorců chování by si Powell pravděpodobně přál zachovat maximální flexibilitu politiky. Tato strategie však riskuje zvýšení politického tlaku na nezávislost Fedu a prohloubení rozporů uvnitř FOMC.

Naopak, signalizace výrazného snížení sazeb by nyní mohla vést k tomu, že trh s dluhopisy v reakci na to zvedne výnosovou křivku, podobně jako se to stalo loni.

Uprostřed toho všeho je nepravděpodobné, že by již tak úzce definovaný přezkum rámce získal strategickou pozornost, kterou zoufale potřebuje, a ponechal by důležitější dlouhodobé politické otázky nevyřešené.

Zdroj: Yahoo Finance


