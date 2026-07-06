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Porsche se chystá zrušit další 4 000 pracovních míst

Porsche se chystá zrušit další 4 000 pracovních míst

06.07.2026 13:15
Autor: ČTK

Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. Porsche nyní celosvětově zaměstnává přes 40 000 lidí.

Podle zprávy opatření postihnou především zaměstnance na manažerských a administrativních pozicích. Ve vývojovém centru ve Weissachu se údajně přehodnocuje využití přibližně 30 procent tamních kapacit.

Mluvčí Porsche odmítl potvrdit konkrétní počet dotčených pracovních míst. Zmínil jen, že firma aktuálně připravuje další "balíček pro budoucnost", který má zefektivnit její chod. Představit by ho chtěla do konce července.

Další snižování počtu pracovních míst nad rámec původního balíčku oznámil již v březnu generální ředitel Porsche Michael Leiters. V oblasti Stuttgartu má být do roku 2029 zrušeno přibližně 1900 pracovních míst. Kromě toho vypršely smlouvy zhruba 2000 dočasných zaměstnanců. V květnu společnost Porsche rovněž oznámila uzavření tří dceřiných firem, což se dotklo dalších 500 zaměstnanců.

Německé automobilky se potýkají s nárůstem čínské konkurence a také s americkými cly. Mercedes chce zpět 40hodinový pracovní týden. Masivní propouštění chystá i automobilový koncern Volkswagen. Podle médií hodlá v příštích letech celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což je asi 15 procent současného stavu.



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