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AFP: Čínská firma nabízí věrohodné a

AFP: Čínská firma nabízí věrohodné a "vždy věrné" humanoidní roboty

06.07.2026 15:43
Autor: ČTK

Kovovou kostru skrývá pod pružnou, realisticky vypadající umělou kůží, na rukou má upravené nehty a při rozhovoru se dívá svému protějšku do očí. Je vybaven kamerami v očích, senzory v hrudi a mikrofony. Díky umělé inteligenci (AI) dokáže konverzovat, naslouchat nebo nabídnout ruku. To je nový humanoidní robot U1 od čínské společnosti UBTech, kterého firma označuje za prvního realisticky vyhlížejícího robota určeného pro sériovou výrobu. Nabízí ho jako lék na osamělost, píše agentura AFP.

Základní verze robota U1 stojí 119 800 jüanů (373 300 Kč). Varianta Ultra s pokročilejšími funkcemi pak vyjde na 990 000 jüanů (3,1 milionu Kč). Pokud zaplatíte dostatečnou částku, lze vlasy, obličej i oblečení androidů přizpůsobit tak, aby připomínali milovanou osobu, celebritu nebo smyšlenou postavu.

"Naši bioničtí roboti vás mohou doprovázet po celý život," řekl šéf značky UWorld společnosti UBTech Michael Tam. "Nikdy vás nezradí, vždy vám budou věrní a budou vás bezpodmínečně milovat," uvedl.

Mužská i ženská verze robota U1 dokážou díky AI vést konverzaci, nabídnout uklidňující slova, pokud rozpoznají únavu nebo stres, a postupně se přizpůsobovat svému uživateli, kterého se učí poznávat. Produkt je určen především pro svobodné a osoby starší 60 let. To je podle Tama v Číně obrovský trh, čítající přibližně 120 milionů, respektive 320 milionů lidí. "Tito lidé velmi potřebují společnost," dodal.

UBTech uvedla, že již obdržela více než 13 300 předobjednávek. Dodávky humanoidů mají začít v září.

Robotika zažívá celosvětový rozmach a čínské start-upy v tomto odvětví v posledních letech výrazně posílily. Výhodu jim poskytuje mimo jiné přístup k rozsáhlým domácím dodavatelským řetězcům.

S úklidem nepomůže, ani neuvaří

Základní model U1 dokáže hýbat hlavou, očima a ústy a má výdrž baterie až čtyři hodiny. Neumí ale domácí práce ani vařit a jeho schopnosti se nevztahují ani na ložnici. Není navržen k intimním vztahům, alespoň "prozatím", uvádí UBTech. Může však s uživatelem mluvit o jeho každodenních starostech, připomínat užívání léků a pomáhat odhalovat potenciální zdravotní problémy. Nebo navrhnout třeba společné sledování zápasu mistrovství světa ve fotbale.

Generativní AI se stále častěji využívá při snaze zmírňovat osamělost, zejména mezi staršími lidmi. V Jižní Koreji se v některých domovech pro seniory používají plyšové panenky poháněné ChatGPT, zatímco zařízení s AI připomínající lampu s názvem ElliQ nabízí kromě společnosti i funkce dohledu nad bezpečností uživatelů.

Závod ve vývoji nástrojů AI, kterým lidé důvěřují, vyvolal obavy z ochrany osobních údajů a rizika emocionálního připoutání ke stroji, včetně obvinění, že chatovací roboti podněcují k sebevraždě. Společnost UBTech uvádí, že data zpracovaná jejími roboty U1 jsou šifrována a nebudou použita k trénování jejích modelů AI.

V Číně je již možné vidět na mnoha místech, od hotelů přes nákupní centra až po továrny, roboty všech tvarů a velikostí. Podle Banky Barclays připadlo loni na tuto zemi 85 procent celosvětových instalací humanoidních robotů. Vláda označila robotiku za strategické odvětví a uvádí, že do loňského roku již více než 140 čínských společností uvedlo na trh přes 330 modelů humanoidních robotů.

Tyto společnosti, podobně jako jejich globální konkurenti, investují značné prostředky do vývoje takzvané fyzické AI, tedy technologií umožňujících robotům samostatně se pohybovat a interagovat s okolním světem. V současnosti jsou však reálné možnosti využití takových systémů stále omezené a většina působivých ukázek robotů je zatím založena na předprogramovaných funkcích nebo dálkovém ovládání.


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