Květnový maloobchod v Česku výrazně zrychlil. Spotřebitelé utráceli za oblečení i nákupy na internetu

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Maloobchodní tržby v Česku v květnu výrazně zrychlily tempo růstu a meziročně vzrostly o 4,7 %. Za zlepšením stojí především vyšší útraty za nepotravinářské zboží, zejména oděvy a obuv, ale také pokračující růst internetových prodejů. Naopak tržby za pohonné hmoty mírně klesly. Nová data naznačují, že spotřebitelská poptávka zůstává navzdory ekonomickým nejistotám relativně odolná a nadále podporuje domácí ekonomiku.
Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v květnu zrychlily meziroční růst na 4,7 procenta. V dubnu po revizi vzrostly o 0,8 procenta. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
"Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak za prodej pohonných hmot klesly. Nejvíce se dařilo prodejcům ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily meziročně o 7,4 procenta, za potraviny o 2,9 procenta. Naopak za pohonné hmoty tržby proti loňskému květnu klesly o 0,8 procenta.
Specializované prodejny oděvů a obuvi utržily meziročně o 15,7 procenta více. Nespecializované prodejny s převahou potravin měly tržby o tři procenta vyšší, specializované prodejny potraviny pak zaznamenaly růst o 2,6 procenta. Nespecializovaným prodejnám s převahou nepotravinářského se tržby zvýšily o 7,8 procenta, internetovým a zásilkovým obchodům o 11,6 procenta. Naopak v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením klesly o 5,4 procenta.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v květnu meziročně vzrostly o 4,6 procenta, meziměsíčně byly vyšší o jedno procento.