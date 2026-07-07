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Přebytek obchodu klesl v květnu na 9,9 miliardy korun

Přebytek obchodu klesl v květnu na 9,9 miliardy korun

07.07.2026 11:07
Autor: ČTK

Český zahraniční obchod skončil v květnu přebytkem 9,9 miliardy korun, což je o miliardu méně než před rokem. Vývoz i dovoz pokračovaly v solidním růstu, přičemž dovoz rostl mírně rychleji než export. Za prvních pět měsíců roku se přebytek zahraničního obchodu meziročně snížil téměř o 18 miliard korun.

Zahraniční obchod ČR skončil v květnu přebytkem 9,9 miliardy korun, meziročně byl o jednu miliardu nižší. Kladný vliv měl obchod se stroji, s elektrickými zařízeními a kovodělnými výrobky. Naopak negativní dopad na celkové saldo měl mimo jiné obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty, vyplývá z předběžných odhadů ČSÚ.

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Vývoz vzrostl meziročně o 5,6 procenta na 415,6 miliardy korun, dovoz se zvýšil o šest procent na 405,7 miliardy korun. Letošní květen měl přitom o jeden pracovní den méně než loňský. "Také v květnu rostl dovoz meziročně rychleji než vývoz, rozdíl v tempu růstu se však oproti předchozímu měsíci zmírnil," uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Zdeněk Skalák.

"V lednu až květnu 2026 dosáhl přebytek obchodní bilance 87,7 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 17,9 miliardy korun," dodali statistici. Od začátku roku stoupl vývoz o 3,8 procenta a dovoz o pět procent.

Přebytek obchodu se stroji a zařízeními se podle statistiků meziročně zvýšil o 5,1 miliardy korun, v případě elektrických zařízení byl vyšší o 1,1 miliardy a u kovodělných výrobků o jednu miliardu korun.

Deficit obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty se prohloubil o 4,8 miliardy korun. Zhoršilo se zároveň saldo obchodu s ropou a zemním plynem o 3,2 miliardy korun a s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,6 miliardy korun.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie se v květnu meziročně zvýšil o 3,9 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU byl vyšší o 4,1 miliardy korun.


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