Inflace v Česku v červnu značně zpomalila. Pomohlo zlevnění potravin a energií

Meziroční inflace v Česku v červnu podle předběžného odhadu zpomalila na 1,5 procenta a dostala se na jednu z nejnižších úrovní letošního roku. K poklesu přispělo především zlevnění potravin a energií, zatímco ceny služeb pokračovaly v poměrně svižném růstu. Nová data potvrzují, že inflační tlaky v tuzemské ekonomice zůstávají zatím pod kontrolou, přestože některé segmenty, zejména služby, nadále zdražují výrazně rychleji než celková cenová hladina.
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červnu zmírnil na 1,5 procenta z květnových 2,1 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně ceny v červnu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu červnové inflace zveřejní statistici 10. července.
Nejvýrazněji v červnu meziročně rostly ceny služeb, které zdražily o 4,5 procenta. Podobně - o 4,3 procenta - stouply ceny alkoholických nápojů a tabáku. Největší zlevnění oproti loňskému červnu ČSÚ zaznamenal u potravin a nealkoholických nápojů, jejichž ceny klesly o 3,4 procenta. O 2,1 procenta zlevnily nezpracované potraviny a o 0,6 procenta zpracované potraviny. O jedno procento klesly meziročně ceny energií, které zahrnují i pohonné hmoty. V květnu přitom naopak energie o 1,8 procenta zdražovaly. Po předchozím květnovém zdražení v červnu mírně zlevnilo i zboží, jehož ceny klesly o 0,4 procenta.
"Pokles meziroční inflace ale táhly zejména rozkolísané položky. Ceny služeb stále meziročně rostou o 4,5 procenta," uvedl člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler. Nastavení měnové politiky ČNB podle něj reflektuje jak stále zvýšený růst cen služeb, ale také odhad inflace na horizontu měnové politiky, kde už nebude v protiinflačním směru působit vývoj cen potravin a energií, a kde je meziroční dynamika cen u horní hranice tolerančního pásma.
Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Nižší byla letos zatím jen v únoru, kdy činila 1,4 procenta. Nejvyšší byla v dubnu, a to 2,5 procenta.
Loni se meziroční inflace od května držela soustavně až do konce roku nad dvěma procenty, v červnu se dostala až na 2,9 procenta. Letos v prvních třech měsících roku zvolnila a držela se pod dvouprocentním cílem České národní banky. V únoru byla dokonce na nejnižší hodnotě od října 2016. Za zvolněním inflace v prvních měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.