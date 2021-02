Jak GameStop nedokázal využít investiční horečky z Reddit

GameStop nevyužije internetem rozdmýchanou rally k prodeji svých akcií. Důvod? Regulatorní omezení, tvrdí tři zdroje agentury Reuters obeznámené s interními pochody ve firmě, která provozuje kamenné prodejny videoher. Ta se ani ne tak vlastním přičiněním dostala do epicentra obchodní horečky, kterou podnítili rekreační investoři na sociálních sítích typu Reddit. Tam se spojili proti profesionálním hedgeovým fondům z Wall Street, které spekulovaly na pokles některých akcií – jako byly právě akcie GameStop. Během následné zběsilé investiční horečky rostlo nakonec vícero titulů, synonymem této vlny obchodních spekulací se stal ale právě GameStop.

Jeho tržní hodnota se z 1,4 miliardy USD (z 11. ledna) vyhoupla až na 33,7 miliardy (28. ledna). Právě v tu chvíli mohla firma prodejem akcií získat stovky milionů dolarů na umoření části svého dluhu. Peníze mohly jít i na přeměnu směrem do online prostředí, protože tržby v jejích obchodech, umístěných často v nákupních centrech, skomírají.

Výkonnost akcií GameStop za poslední rok:

Jenomže GameStop podle zdrojů žádné akcie neprodala. Pořád by to mohla udělat v nadcházejících týdnech. Příležitost získat z prodeje stovky milionů dolarů je ale teď nižší, protože akcie postihl odliv zájmu. Tržní hodnota firmy je teď kolem 3,6 miliardy USD.

Firma podle zdrojů tuto možnost zkoumala. U amerického burzovního regulátora SEC se dokonce registrovala k prodeji akcií za 100 milionů dolarů, nakonec tuto opci ale neuplatnila.

Místo toho prý firma rozhodla, že prodej akcií jí zakazují americké regule, neboť drží velké množství informací o svém finančním stavu, které ještě neuveřejnila. SEC po firmách, které provádějí prodeje akcií, požaduje, aby s takovými informacemi vyšly na veřejnost. Konkrétně se tato informace vztahovala k fiskálnímu čtvrtému čtvrtletí, které pro GameStop skončilo na konci ledna. Nahoru ale akcie odstartovaly až v druhé polovině minulého měsíce, kdy už mělo vedení jasnou představu, jak uplynulý kvartál vypadal.

Další možností pro firmu bylo zveřejnění předběžných výsledků. Takovýto krok ale doprovázely velké logistické obtíže a regulatorní riziko, které firma prý nebyla ochotna nést.

Další firmy ve víru Reddit šílenství, jejichž kvartály skončily v závěru prosince a které již investory obeznámily s jejich nejnovější finanční výkonností, dokázaly s růstem svých akcií v závěru ledna část akciového kapitálu odprodat.

Pandemií silně zasažený provozovatel kin AMC, jehož akcie si pod tíhou drobných investorů připisovaly i 400 %, tak z prodeje dluhu a akcií získal zhruba 1,2 miliardy dolarů. American Airlines, jejíž akcie uprostřed investičního šílenství vyrostly až o 48 %, stiskla prst na spoušti zamýšleného prodeje akcií za více než miliardu dolarů.

GameStop ztratil podíl na trhu na úkor větších konkurentů jako nebo . Podle lednového komentáře analytiků společnosti Robert W. Baird & Co by nejlepším výsledkem pro akcionáře bylo, kdyby GameStop většinu svých kamenných prodejen zavřela a diverzifikovala do online byznysu, a to včetně pořádání turnajů a další událostí.

Zdroj: Reuters, Patria.cz