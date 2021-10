Pátek přináší zklidnění, ale pozitivní vývoj se udržel

Evropské akcie navazují na úspěšný včerejšek a připisují si další, i když výrazně skromnější zisky. DAX či FTSE 100 jsou výš o 0,2 pct, CAC 40 přidává 0,4 pct a AEX roste o 0,6 procenta. Lehce v plusu se dopoledne nacházejí také americké futures. Dluhopisové výnosy s delší splatností obrátily nahoru a dnes tak v Německu sledujeme jejich růst na 10Y o 2 bazické body, zatímco v USA to je o 3 body.

Vývoj na energiích je klidnější, ceny plynu, ropy a uhlí se přesto dnes zvedají asi o procento. Zlato naopak koriguje poslední zisky. Eurodolar se aktuálně konsoliduje mírně nad 1,1600. V případě české koruny pak sledujeme lehké oslabení na 25,42 za euro.

Pozitivním faktorem pro trhy zůstává start výsledkové sezóny, který byl slušný a nechává čekat, že i další průběh bude příznivý. Poslední data ze zámoří navíc utlumila obavy, že inflace bude dál zrychlovat, ačkoli zůstane po delší dobu na vysokých úrovních. Inflační očekávání jsou po včerejším nárůstu stabilní.

Do hry se dnes zapojí další firemní výsledky, ale také makrodata ze zámoří. Tam vyjde průzkum průmyslové aktivity z New Yorku a zveřejněny budou také maloobchodní tržby za září. Po solidním srpnu by měly podle konsensu lehce klesnout. Doplněním pak bude spotřebitelská důvěra podle Michiganské university, v rámci níž vychází také průzkum inflačních očekávání v domácnostech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4215 0.0596 25.4361 25.3653 CZK/USD 21.9085 0.0251 21.9410 21.8450 HUF/EUR 359.7500 0.4666 359.9250 358.3200 PLN/EUR 4.5737 0.0827 4.5793 4.5641

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4619 -4.5079 7.4744 7.4584 JPY/EUR 132.6020 0.5768 132.6261 132.2470 JPY/USD 114.2820 0.5349 114.3300 113.9580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8455 -0.3030 0.8488 0.8453 CHF/EUR 1.0711 0.0196 1.0727 1.0707 NOK/EUR 9.7681 -0.3357 9.8055 9.7618 SEK/EUR 10.0207 0.0374 10.0238 10.0059 USD/EUR 1.1603 0.0431 1.1619 1.1599

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3475 -0.0674 1.3504 1.3441 CAD/USD 1.2345 -0.1940 1.2383 1.2337