Akcie a cena inflační nejistoty

hovoří o možné taktické rally na akciích, jednou z jejích překážek ale podle banky mohou být reálné sazby. Podíváme se proč, ale hlavně ne na taktické, ale strategické věci kolem sazeb a akcií.



1 . Vyšší sazby, nižší valuace: MS v následujícím grafu srovnává reálné výnosy desetiletých dluhopisů a valuace akcií v indexu SPX. Graf jsem tu ukazoval před časem s tím, že se mezi jindy poměrně sblíženými proměnnými vytvořila atypická mezera. Ta podle obrázku stále přetrvává. Její uzavření by vyžadovalo nějakou kombinaci poklesu reálných sazeb a poklesu valuací. Jinak řečeno, s ohledem na současnou (dlouho nevídanou) výši reálných sazeb jsou valuace příliš nízko:





Zdroj: Twitter



2 . Výnosy a časová prémie: MS v komentáři píše, že pokud se výnosy nesníží, oslabuje uvedená situace taktické argumenty pro rally na akciích. Mě zajímají spíše dlouhodobější a strukturálnější příběhy a grafem navazuji na svou včerejší úvahu. V ní jsem poukazoval na to, že pokud pracujeme se skutečně bezrizikovými reálnými výnosy, výrazně se mění jeden z hlavních finančně ekonomických příběhů posledních několika desítek let. Bezrizikové sazby očištěné o takzvanou časovou rizikovou prémii totiž dlouhodobě neklesají, ale spíše stagnují (krátkodobé fluktuace jsou pak taženy cyklem). Dnešní druhý graf ukazuje dlouhodobý vývoj oné časové prémie:





Zdroj: Twitter



V prvním grafu jsme tedy viděli, že valuace akcií možná až překvapivě korelují s reálnými sazbami. Z druhého grafu je pak zřejmé, že v dlouhodobém vývoji sazeb hraje významnou roli časová prémie. Ta se v posledních letech o něco zvedla z historického dna, stále se ale nachází dost nízko. Pro její relativně vyšší hodnoty a tudíž vyšší nominální a i reálné výnosy hovoří podle mne to, že i kdyby současné období vyšší inflace bylo přechodné, celková inflační nejistota znatelně vzrostla. Konec konců, druhý graf jasně ukazuje, jak dlouho trvalo, než prémie klesly z úrovní z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.



Druhý graf ale ukazuje jeden z možných protiargumentů, kterým je demografický vývoj, respektive vývoj populace v produktivním věku. A výše uvedený graf vedle pomalého tempa poklesu prémií také ukazuje, že nahoru se také dostávaly trendově, i když skok z druhé poloviny sedmdesátých let je velký. Každopádně vysoké valuace akcií jsou určitě udržitelnější v prostředí, kdy jsou časové prémie dluhopisů nízko a ne vysoko.