Rozbřesk: Průmyslová deflace a další zdražení potravinářů

19.08.2025 8:52
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Výsledek červencových cen výrobců potvrdil trend posledních měsíců – zatímco průmyslová inflace zůstává výrazně utlumená, v zemědělství a zejména potravinářském sektoru jsou cenové tlaky stále zvýšené. Ceny ve stavebnictví (2,6 %) a v sektoru služeb (4,1 %) pak vykazují relativně stabilní meziroční cenovou dynamiku oproti červnu.

Ceny v průmyslu klesly šestý měsíc v řadě a prohloubily svůj meziroční pokles na 1,2 %, zatímco v meziměsíčním srovnání lehce vzrostly (0,1 %). Průmyslová deflace jde za nižšími cenami energií, ale nadále také za slabou poptávkou po průmyslovém zboží, která neumožňuje tuzemským průmyslníkům významněji zvyšovat ceny. A v nejbližších měsících se na této situaci pravděpodobně nic významného nezmění.

Ostře sledované ceny v zemědělství meziročně vzrostly o 11,2 %, v posledních měsících však dynamika postupně zvolňuje. Příznivější je pohled na meziměsíční srovnání a třetí pokles v řadě, tentokrát o 1,9 %. Z pohledu cen potravin pro koncové spotřebitele je nicméně nepříjemné pokračující zdražování potravinářů. Ti zvyšují ceny již desátý měsíc v řadě, přičemž v červenci se meziroční dynamika udržela na 4 %, podobně jako v předcházejícím měsíci. Jinými slovy, ceny potravin zůstávají i pro příští měsíce spíše proinflačním rizikem.

To je ne úplně pozitivní zpráva pro ČNB, nicméně nejde o riziko, kterého by si centrální banka nebyla vědoma. Navíc, podstatnějším rizikem zůstávají ceny ve službách a inflační dopady přehřátého trhu nemovitostí. V tomto ohledu proto hodnotíme relativně pozitivně stabilní výrobní inflaci právě ve službách a stavebnictví. Na jestřábím postoji ČNB a silné preferenci přísné měnové politiky však tato čísla pro nejbližší měsíce nic nezmění.

TRHY

Koruna
Tuzemská měna zůstává připoutána k hranici 24,50 EUR/CZK a mezidenní pohyby vykazují extrémně nízkou míru volatility. Při absenci makro čísel může přitáhnout pozornost koruny vývoj na rusko-ukrajinské frontě, resp. plánovaná schůzka V. Putina s V. Zelenským, kterou včera oznámil americký prezident Trump. Povzbuzením by měl být i fakt, že D. Trump včera poprvé přislíbil Ukrajině bezpečnostní záruky společně s dalšími evropskými státy. Pozitivní geopolitický vývoj je pro korunu (ale i další regionální měny) kladnou zprávou a byť je mírové řešení stále relativně daleko, zdá se být nejblíže od vypuknutí války na Ukrajině.

Eurodolar
Včerejší schůzka v Bílém domě, které se zúčastnili vedle prezidentů USA a Ukrajiny i čelní představitelé NATO sice nepřinesla zásadní průlom, ale nechává dveře otevřené pro další jednání (s ruskou stranou). Podle trhu (Polymarketu) se tak šance na příměří na Ukrajině nepatrně zvýšily, což se ovšem nijak zásadně neprojevilo na eurodolarovém trhu.
Kalendář očekávaných událostí je pro dnešek fakticky prázdný, takže pokud americký prezident nepřijde s nějakým překvapivým výrokem měl by být na trhu klid a mělo by se vyčkávat na to, jakým se směrem se posune rétorika Fedu v průběhu týdne (zítra bude zveřejněn zápis ze zasedání FOMC, v pátek vystoupí J. Powell v Jackson Hole).

Akcie
Americké akcie se první obchodní den nového týdne obchodovaly převážně beze změny a po pozitivním minulém týdnu si na chvíli odpočinuly. Hlavní indexy Wall Street zaznamenaly minulý týden druhý pozitivní týden v řadě, přičemž blue-chip Dow Jones Industrial Average se připojil k benchmarku S&P 500 a technologicky zaměřenému Nasdaq Composite a dosáhl během minulého týdne nového historického maxima.

Akcie společnosti Tesla (+1,4 %) narostly poté, co noviny The Times informovaly, že výrobce elektromobilů nabízí slevy až 40 % na leasingová vozidla ve Spojeném království. Společnost Novo Nordisk (+2,6 %) posílila poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) urychleně schválil lék Wegovy na obezitu pro léčbu závažného onemocnění jater.


