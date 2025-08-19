Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20

vyvíjí nový AI čip pro čínský trh založený na své nejnovější architektuře Blackwell, který bude výkonnější než model H20, jehož prodej je v Číně v současnosti povolen. Agentuře Reuters to sdělily dva zdroje informované o této záležitosti. Zpráva přichází poté, co americký prezident Donald Trump minulý týden naznačil, že by mohl Nvidii povolit v Číně prodej méně pokročilého čipu z vlajkové řady řady Blackwell.
Zdroje však poznamenaly, že schválení americkými regulačními orgány není zdaleka zaručeno uprostřed hluboce zakořeněných obav ve Washingtonu, že by USA poskytly Číně příliš velký přístup k americké technologii umělé inteligence.
Nový čip, předběžně známý jako B30A, bude používat jednočipovou konstrukci, která pravděpodobně poskytne poloviční hrubý výpočetní výkon oproti sofistikovanější dvoučipové konfiguraci vlajkové lodi B300, uvedly zdroje. Jednočipová konstrukce znamená, že hlavní části integrovaného obvodu jsou vyrobeny na jednom souvislém kusu křemíku, nejsou tedy rozděleny na více čipů.
Nový čip by měl mít paměť s vysokou šířkou pásma a technologii NVLink od Nvidie pro rychlý přenos dat mezi procesory, což jsou funkce, které jsou také v H20 – čipu založeném na starší architektuře Hopper. Specifikace čipu nejsou zcela finalizovány, ale doufá, že dodá vzorky čínským klientům k testování již příští měsíc.
Nvidia ve svém prohlášení uvedla, že "v rámci našeho plánu vyhodnocujeme řadu produktů, abychom byli připraveni konkurovat v rozsahu, v jakém to vlády dovolí. Vše, co nabízíme, je plně schváleno příslušnými orgány a je určeno výhradně pro prospěšné komerční využití".
Rozsah, v jakém Čína, která v uplynulém fiskálním roce generovala 13 procent příjmů Nvidie, může mít přístup k špičkovým čipům s umělou inteligencí, je jedním z největších bodů ohniska obchodního napětí mezi USA a Čínou. Nvidia získala povolení k obnovení prodeje čipu H20 až v červenci. Byl vyvinut speciálně pro Čínu poté, co byla v roce 2023 zavedena vývozní omezení, ale společnosti bylo v dubnu náhle nařízeno prodej zastavit.
Američtí zákonodárci, demokratičtí i republikánští, se obávají, že přístup i k omezenějším verzím vlajkových čipů s umělou inteligencí bude bránit snahám USA udržet si vedoucí postavení v oblasti AI. Nvidia a další čipaři však tvrdí, že je důležité udržet čínský zájem o americké čipy – které spolupracují se softwarovými nástroji Nvidie – aby vývojáři zcela nepřešli na nabídky od čínských konkurentů, jako je například Huawei.
Huawei dosáhl velkého pokroku ve vývoji čipů a jeho nejnovější modely jsou údajně v některých aspektech, jako je výpočetní výkon, srovnatelné s Nvidií, ačkoliv analytici tvrdí, že zaostává v klíčových oblastech, jako je podpora softwarového ekosystému a kapacita šířky pásma paměti.
Snahu Nvidie o udržení podílu na trhu v Číně komplikují i čínská státní média, která v posledních týdnech tvrdila, že čipy americké firmy by mohly představovat bezpečnostní rizika, a úřady varovaly čínské technologické firmy před nákupem H20. tvrdí, že její čipy nenesou žádná rizika zadních vrátek.
Zdroj: Yahoo Finance, Reuters