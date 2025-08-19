Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20

Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20

19.08.2025 10:55
Autor: Redakce, Patria.cz

Nvidia vyvíjí nový AI čip pro čínský trh založený na své nejnovější architektuře Blackwell, který bude výkonnější než model H20, jehož prodej je v Číně v současnosti povolen. Agentuře Reuters to sdělily dva zdroje informované o této záležitosti. Zpráva přichází poté, co americký prezident Donald Trump minulý týden naznačil, že by mohl Nvidii povolit v Číně prodej méně pokročilého čipu z vlajkové řady řady Blackwell.

Zdroje však poznamenaly, že schválení americkými regulačními orgány není zdaleka zaručeno uprostřed hluboce zakořeněných obav ve Washingtonu, že by USA poskytly Číně příliš velký přístup k americké technologii umělé inteligence.

Nový čip, předběžně známý jako B30A, bude používat jednočipovou konstrukci, která pravděpodobně poskytne poloviční hrubý výpočetní výkon oproti sofistikovanější dvoučipové konfiguraci vlajkové lodi Nvidia B300, uvedly zdroje. Jednočipová konstrukce znamená, že hlavní části integrovaného obvodu jsou vyrobeny na jednom souvislém kusu křemíku, nejsou tedy rozděleny na více čipů.

Nový čip by měl mít paměť s vysokou šířkou pásma a technologii NVLink od Nvidie pro rychlý přenos dat mezi procesory, což jsou funkce, které jsou také v H20 – čipu založeném na starší architektuře Hopper. Specifikace čipu nejsou zcela finalizovány, ale Nvidia doufá, že dodá vzorky čínským klientům k testování již příští měsíc.

Nvidia ve svém prohlášení uvedla, že "v rámci našeho plánu vyhodnocujeme řadu produktů, abychom byli připraveni konkurovat v rozsahu, v jakém to vlády dovolí. Vše, co nabízíme, je plně schváleno příslušnými orgány a je určeno výhradně pro prospěšné komerční využití".

Rozsah, v jakém Čína, která v uplynulém fiskálním roce generovala 13 procent příjmů Nvidie, může mít přístup k špičkovým čipům s umělou inteligencí, je jedním z největších bodů ohniska obchodního napětí mezi USA a Čínou. Nvidia získala povolení k obnovení prodeje čipu H20 až v červenci. Byl vyvinut speciálně pro Čínu poté, co byla v roce 2023 zavedena vývozní omezení, ale společnosti bylo v dubnu náhle nařízeno prodej zastavit.

Američtí zákonodárci, demokratičtí i republikánští, se obávají, že přístup i k omezenějším verzím vlajkových čipů s umělou inteligencí bude bránit snahám USA udržet si vedoucí postavení v oblasti AI. Nvidia a další čipaři však tvrdí, že je důležité udržet čínský zájem o americké čipy – které spolupracují se softwarovými nástroji Nvidie – aby vývojáři zcela nepřešli na nabídky od čínských konkurentů, jako je například Huawei.

Huawei dosáhl velkého pokroku ve vývoji čipů a jeho nejnovější modely jsou údajně v některých aspektech, jako je výpočetní výkon, srovnatelné s Nvidií, ačkoliv analytici tvrdí, že zaostává v klíčových oblastech, jako je podpora softwarového ekosystému a kapacita šířky pásma paměti.

Snahu Nvidie o udržení podílu na trhu v Číně komplikují i čínská státní média, která v posledních týdnech tvrdila, že čipy americké firmy by mohly představovat bezpečnostní rizika, a úřady varovaly čínské technologické firmy před nákupem H20. Nvidia tvrdí, že její čipy nenesou žádná rizika zadních vrátek.

Zdroj: Yahoo Finance, Reuters


Čtěte více:

Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
18.08.2025 18:28
Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze
Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, změny v portfoliu Berkshir...
FX Strategie: Powell rozhodne o směru eurodolaru, koruna posiluje díky ČNB
19.08.2025 6:00
FX Strategie: Powell rozhodne o směru eurodolaru, koruna posiluje díky ČNB
Na konci srpna se trhy soustředí na klíčové události, které mohou výra...
Zámořské trhy obchodovaly poklidně
18.08.2025 22:00
Zámořské trhy obchodovaly poklidně
Americké akcie se první obchodní den nového týdne obchodovaly převážně...
Rozbřesk: Průmyslová deflace a další zdražení potravinářů
19.08.2025 8:52
Rozbřesk: Průmyslová deflace a další zdražení potravinářů
Výsledek červencových cen výrobců potvrdil trend posledních měsíců – z...
Evropské futures jsou po jednání Trumpa se Zelenským a Evropou v zelených číslech
19.08.2025 8:41
Evropské futures jsou po jednání Trumpa se Zelenským a Evropou v zelených číslech
Evropské futures po pondělní schůzce v Bílém domě rostou, SoftBank inv...
USA jako největší akcionář Intelu? Trumpova administrativa diskutuje o desetiprocentním podílu
19.08.2025 9:12
USA jako největší akcionář Intelu? Trumpova administrativa diskutuje o desetiprocentním podílu
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná o získání př...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.08.2025
10:55Nvidia pracuje na výkonnějším AI čipu pro Čínu než je stávající H20
9:12USA jako největší akcionář Intelu? Trumpova administrativa diskutuje o desetiprocentním podílu
8:52Rozbřesk: Průmyslová deflace a další zdražení potravinářů
8:41Evropské futures jsou po jednání Trumpa se Zelenským a Evropou v zelených číslech  
6:00FX Strategie: Powell rozhodne o směru eurodolaru, koruna posiluje díky ČNB  
18.08.2025
22:00Zámořské trhy obchodovaly poklidně  
18:28Týdenní výhled: Schůzka Trump-Putin vyznívá na trzích rozpačitě, hýbou se ledy na dánské burze  
17:36Konec technologické ziskové výjimečnosti?
15:40Sam Altman připustil, že se AI může nacházet v bublině
15:36Trhy vstupují do nového týdne opatrně  
12:40BlackBerry moment pro Apple nebo marná snaha o získání „AI konkurenční výhody“?
12:03Kryptoměny klesají z rekordních úrovní. Obchodníci realizují zisky  
11:41Čína obnovuje vývoz vzácných zemin. Je nejvyšší za půl roku  
11:03Čínské akcie jsou nejvýše za poslední dekádu. Táhne je důvěra retailu
10:07Ceny v průmyslu v červenci opět klesly
8:52Rozbřesk: Mr. “Too Late” Goes to Jackson Hole
8:49Zelenskyj bude jednat s Trumpem, EU řeší digitální služby s USA a Izrael protestuje  
6:03El-Erian: Dluhopisy reflektují slabší ekonomiku, na akciích funguje FOMO
17.08.2025
14:55Labubu místo hypotéky: Vítejte v éře Treatonomics, kdy si spotřebitelé dopřávají, i když šetří
9:16Víkendář: Americká snaha o snížení dovozů a dopad na zaměstnanost v Evropě a dalších ekonomikách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět