Výroba aut v ČR do srpna klesla o 2,1 procenta na 953.433 osobních vozů

Výroba osobních aut v tuzemských automobilkách za osm měsíců klesla meziročně o 2,1 procenta na 953.433 vozů. V letních měsících červenci a srpnu navzdory celozávodním dovoleným i několika neplánovaným odstávkám vyrobily 206.005 aut, tedy o 3,4 procenta více než loni. Dnes to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.
Počet vyrobených elektromobilů se zvýšil o 105 procent a celkem bylo vyrobeno 140.933 čistě elektrických a 42.529 plug-in hybridních osobních vozidel. Jakkoli podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla čísla ukazují, že se domácím výrobcům daří navyšovat objemy vyráběných elektromobilů, celková čísla evropských prodejů zůstávají daleko za požadavky evropské regulace.
"Proto považuji za kritické, aby se po nedávno proběhlém strategickém dialogu o budoucnosti automobilového průmyslu intenzivně rozeběhly práce na revizi regulace tak, aby dekarbonizace odpovídala reálné poptávce zákazníků, zohledňovala technologickou neutralitu a zároveň pomohla udržet konkurenceschopnost i pracovní místa v evropském i českém autoprůmyslu,“ uvedl Petzl.
Největší domácí výrobce Škoda Auto zvýšil od ledna do srpna produkci o dvě procenta na 610.274 osobních automobilů. Produkce vozů s bateriovými pohony vzrostla o 164,6 procenta. Celkem jich Škoda vyrobila 136.019, z toho bylo 116.936 čistě elektrických a 19.088 plug-in hybridních modelů.
V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo v prvních osmi měsících vyrobeno celkem 193.940 vozidel, tedy o 30.110 méně než ve stejném období loňského roku. Do nižšího počtu vyrobených vozidel se propsaly i dočasné srpnové odstávky výroby. Z celkového počtu mělo 24.002 čistě elektrický a 23.441 plug-in hybridní pohon. Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo v uvedeném období celkem 149.219 automobilů, tedy o 1,4 procenta vozidel méně. Více než polovinu produkce představovaly hybridní vozy Yaris HEV.
Výroba autobusů meziročně vzrostla o 21,8 procenta na 3538 vozidel. Největší podíl na růstu má tradičně vysokomýtské Iveco Czech Republic, které vyrobilo 3299 autobusů.Dalších 82 vozidel typu built-up bylo dokončeno v sesterském závodě ve Foggii v Itálii. V souhrnu tak produkce Iveca stoupla o 25,2 procenta. Naopak společnost SOR Libchavy vykázala pokles o desetinu na 220 autobusů.
Jediný domácí výrobce motocyklů Jawa Moto vyrobil 525 strojů, což představuje meziroční pokles o 32,9 procenta. V absolutních číslech to znamená o 257 motocyklů méně než ve stejném období loni.