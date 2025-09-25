Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Výroba aut v ČR do srpna klesla o 2,1 procenta na 953.433 osobních vozů

Výroba aut v ČR do srpna klesla o 2,1 procenta na 953.433 osobních vozů

25.09.2025 15:18
Autor: ČTK

Výroba osobních aut v tuzemských automobilkách za osm měsíců klesla meziročně o 2,1 procenta na 953.433 vozů. V letních měsících červenci a srpnu navzdory celozávodním dovoleným i několika neplánovaným odstávkám vyrobily 206.005 aut, tedy o 3,4 procenta více než loni. Dnes to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.

Počet vyrobených elektromobilů se zvýšil o 105 procent a celkem bylo vyrobeno 140.933 čistě elektrických a 42.529 plug-in hybridních osobních vozidel. Jakkoli podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla čísla ukazují, že se domácím výrobcům daří navyšovat objemy vyráběných elektromobilů, celková čísla evropských prodejů zůstávají daleko za požadavky evropské regulace.

"Proto považuji za kritické, aby se po nedávno proběhlém strategickém dialogu o budoucnosti automobilového průmyslu intenzivně rozeběhly práce na revizi regulace tak, aby dekarbonizace odpovídala reálné poptávce zákazníků, zohledňovala technologickou neutralitu a zároveň pomohla udržet konkurenceschopnost i pracovní místa v evropském i českém autoprůmyslu,“ uvedl Petzl.

Největší domácí výrobce Škoda Auto zvýšil od ledna do srpna produkci o dvě procenta na 610.274 osobních automobilů. Produkce vozů s bateriovými pohony vzrostla o 164,6 procenta. Celkem jich Škoda vyrobila 136.019, z toho bylo 116.936 čistě elektrických a 19.088 plug-in hybridních modelů.

V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo v prvních osmi měsících vyrobeno celkem 193.940 vozidel, tedy o 30.110 méně než ve stejném období loňského roku. Do nižšího počtu vyrobených vozidel se propsaly i dočasné srpnové odstávky výroby. Z celkového počtu mělo 24.002 čistě elektrický a 23.441 plug-in hybridní pohon. Z výrobní linky Toyoty Motor Manufacturing v Kolíně sjelo v uvedeném období celkem 149.219 automobilů, tedy o 1,4 procenta vozidel méně. Více než polovinu produkce představovaly hybridní vozy Yaris HEV.

Výroba autobusů meziročně vzrostla o 21,8 procenta na 3538 vozidel. Největší podíl na růstu má tradičně vysokomýtské Iveco Czech Republic, které vyrobilo 3299 autobusů.Dalších 82 vozidel typu built-up bylo dokončeno v sesterském závodě ve Foggii v Itálii. V souhrnu tak produkce Iveca stoupla o 25,2 procenta. Naopak společnost SOR Libchavy vykázala pokles o desetinu na 220 autobusů.

Jediný domácí výrobce motocyklů Jawa Moto vyrobil 525 strojů, což představuje meziroční pokles o 32,9 procenta. V absolutních číslech to znamená o 257 motocyklů méně než ve stejném období loni.


Čtěte více:

Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky
25.09.2025 11:24
Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky
Wall Street se během včerejšího obchodování nakonec nezmohla na růst a...
Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
25.09.2025 12:50
Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
Trhu s léky na obezitu vévodí zejména dvě firmy: americká Eli Lilly a ...
Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
25.09.2025 13:56
Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
Švédský oděvní řetězec H&M ve třetím čtvrtletí svého finančního roku z...
Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
25.09.2025 14:07
Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
Nejčerstvější titul na Prime Marketu pražské burzy ve čtvrtek zveřejni...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.09.2025
22:00Trhy se potýkaly s lehce negativní náladou  
17:14Bubliny bez pomoci
15:26Revize dat ukázala silnější růst amerického HDP díky vyšším spotřebitelským výdajům
15:18Výroba aut v ČR do srpna klesla o 2,1 procenta na 953.433 osobních vozů
14:07Doosan Škoda Power v prvním pololetí meziročně zvýšila tržby, čistý zisk klesl
13:56Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
12:50Ambiciózní Roche chce patřit mezi tři největší hráče na trhu s léky na obezitu
11:24Akcie si vybírají přestávku v růstu, dolar drží zisky  
10:54Německé hospodářství letos vzroste o 0,2 procenta, odhadují instituty
9:52Po Nvidii si Intel dělá zálusk na dalšího investora. Výrobce čipů oslovil Apple
8:59J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Shrnutí výsledků fondu ve 2Q 2025
8:57ČEZ čelí právní nejistotě kvůli nelegální půjčce, EBRD zlepšila výhled české ekonomiky a futures jsou v červeném  
8:48Rozbřesk: Koruna po ČNB lehce koriguje předešlé zisky, dolar podpořen opatrně jestřábími komentáři Fedu
6:04Investice Nvidie do OpenAI znovu probouzí obavy z AI bubliny
24.09.2025
22:01Wall Street zpomalila, ztrácí rally dech?  
17:44„Pokřivený“ trh a porouchané hodiny ukazující dvakrát denně správný čas
17:19MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o nezměněné výši SREP kapitálového požadavku pro rok 2026
16:07ČNB beze změny, pro-inflační rizika brání dalšímu poklesu sazeb
15:46Traders Talk: Fed, AI a čínské akcie. Býčí trh může být teprve v polovině
15:10Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět