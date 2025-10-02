Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard

Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard

02.10.2025 14:39
Autor: Redakce, Patria.cz

Warren Buffett se po letech zdrženlivosti vůči velkým akvizicím a postupnému odprodeji velkých podílů, jako například v Apple, opět vydal na lov. Jeho společnost Berkshire Hathaway dosáhla dohody na koupi petrochemického byznysu Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů v hotovosti, informuje o tom agentura Bloomberg.

Occidental Petroleum prodá svou petrochemickou divizi OxyChem ve rámci snahy snížit svůj dluh. OxyChem vyrábí základní chemikálie, včetně chlóru a hydroxidu sodného, a také produkty používané při úpravě bazénové vody a vinylové výrobky využívané v rozvodech vody a lékařských pomůckách. Tato transakce je součástí série odprodejů aktiv, které společnost Occidental se sídlem v Houstonu v posledních letech plánovala za účelem získání hotovosti.

Occidental se potýká s velkým zadlužením, které je dědictvím akvizice společnosti Anadarko Petroleum za 55 miliard dolarů v roce 2019, kdy přeplatila konkurenta Chevron kvůli přístupu k lukrativním břidlicovým nalezištím v Texasu. Od začátku loňského roku firma oznámila prodeje aktiv za téměř čtyři miliardy dolarů, aby snížila dluh po další akvizici konkurenta CrownRock za 10,8 miliardy dolarů.

Společnost uvedla, že plánuje použít 6,5 miliardy dolarů z výnosu z prodeje OxyChem ke snížení základního dluhu pod 15 miliard dolarů. V prvním a druhém čtvrtletí letošního roku vygenerovala divize OxyChem tržby ve výši 2,42 miliardy dolarů. V srpnu Occidental snížila celoroční odhad předběžného zisku OxyChem před zdaněním o 15 % na rozmezí 800 až 900 milionů dolarů kvůli přesycení trhu klíčovými produkty.

Pokud bude dohoda dokončena, půjde o největší akvizici Berkshire od nákupu pojišťovny Alleghany Corporation za 11,6 miliardy dolarů v roce 2022. Zároveň rozšíří chemické portfolio Berkshire nad rámec její stávající společnosti Lubrizol. Buffettova hotovostní rezerva na konci června činila 344 miliard dolarů, a nacházela se tak poblíž rekordních hodnot.

Navrhovaný prodej Berkshire přichází v době, kdy se producenti ropy snaží zvýšit efektivitu kvůli zpomalujícímu růstu těžby v Permské pánvi v západním Texasu a Novém Mexiku, největší americké oblasti těžby z břidlic, protože nejlepší lokality již byly vytěženy.

Dohoda, která má být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí, naznačuje, že se Occidental opět soustředí na svůj hlavní byznys – ropu a zemní plyn, který tvořil 75 % celkového zisku společnosti v loňském roce.

Berkshire vlastní přibližně 27 % akcií Occidental, svůj podíl přitom začal budovat v únoru 2022, přibližně v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Tato dohoda pro Occidental znamená konec dlouhé kapitoly podnikání v petrochemickém průmyslu, do kterého vstoupila před desítkami let, ale v posledních letech zaznamenala pokles ročních tržeb této divize.

occidental


Čtěte více:

OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
02.10.2025 10:26
OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
OpenAI, tvůrce ChatGPT, se po sekundárním prodeji akcií za 6,6 miliard...
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
02.10.2025 12:00
VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
Volby do Poslanecké sněmovny jsou za rohem. Volební místnosti s urnami...
Wall Street na nových maximech, Evropa následuje
02.10.2025 11:12
Wall Street na nových maximech, Evropa následuje
Americké akciové trhy posouvají historické hranice a optimismus se pře...
Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
02.10.2025 11:34
Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
Microsoft mění organizační strukturu, aby posílil své ambice v oblasti...
Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
02.10.2025 13:23
Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
Český miliardář Daniel Křetínský se stáhne z německého průmyslového gi...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.10.2025
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard
13:23Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
13:22SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:00VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
11:49EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025
11:34Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
11:12Wall Street na nových maximech, Evropa následuje  
10:26OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
9:55Stažení z politiky se vyplácí, Musk jako první překonal hranici půl bilionu dolarů
9:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:54Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou
8:46ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa  
6:06Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
0:00TEST - embedy volby
01.10.2025
22:02Akcie rostly díky technologiím a zdravotnictví, dluhopisy posílily po slabých datech z trhu práce  
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět