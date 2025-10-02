Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard

Warren Buffett se po letech zdrženlivosti vůči velkým akvizicím a postupnému odprodeji velkých podílů, jako například v , opět vydal na lov. Jeho společnost dosáhla dohody na koupi petrochemického byznysu za 9,7 miliardy dolarů v hotovosti, informuje o tom agentura Bloomberg.
prodá svou petrochemickou divizi OxyChem ve rámci snahy snížit svůj dluh. OxyChem vyrábí základní chemikálie, včetně chlóru a hydroxidu sodného, a také produkty používané při úpravě bazénové vody a vinylové výrobky využívané v rozvodech vody a lékařských pomůckách. Tato transakce je součástí série odprodejů aktiv, které společnost Occidental se sídlem v Houstonu v posledních letech plánovala za účelem získání hotovosti.
Occidental se potýká s velkým zadlužením, které je dědictvím akvizice společnosti za 55 miliard dolarů v roce 2019, kdy přeplatila konkurenta kvůli přístupu k lukrativním břidlicovým nalezištím v Texasu. Od začátku loňského roku firma oznámila prodeje aktiv za téměř čtyři miliardy dolarů, aby snížila dluh po další akvizici konkurenta CrownRock za 10,8 miliardy dolarů.
Společnost uvedla, že plánuje použít 6,5 miliardy dolarů z výnosu z prodeje OxyChem ke snížení základního dluhu pod 15 miliard dolarů. V prvním a druhém čtvrtletí letošního roku vygenerovala divize OxyChem tržby ve výši 2,42 miliardy dolarů. V srpnu Occidental snížila celoroční odhad předběžného zisku OxyChem před zdaněním o 15 % na rozmezí 800 až 900 milionů dolarů kvůli přesycení trhu klíčovými produkty.
Pokud bude dohoda dokončena, půjde o největší akvizici Berkshire od nákupu pojišťovny Alleghany Corporation za 11,6 miliardy dolarů v roce 2022. Zároveň rozšíří chemické portfolio Berkshire nad rámec její stávající společnosti Lubrizol. Buffettova hotovostní rezerva na konci června činila 344 miliard dolarů, a nacházela se tak poblíž rekordních hodnot.
Navrhovaný prodej Berkshire přichází v době, kdy se producenti ropy snaží zvýšit efektivitu kvůli zpomalujícímu růstu těžby v Permské pánvi v západním Texasu a Novém Mexiku, největší americké oblasti těžby z břidlic, protože nejlepší lokality již byly vytěženy.
Dohoda, která má být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí, naznačuje, že se Occidental opět soustředí na svůj hlavní byznys – ropu a zemní plyn, který tvořil 75 % celkového zisku společnosti v loňském roce.
Berkshire vlastní přibližně 27 % akcií Occidental, svůj podíl přitom začal budovat v únoru 2022, přibližně v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.
Tato dohoda pro Occidental znamená konec dlouhé kapitoly podnikání v petrochemickém průmyslu, do kterého vstoupila před desítkami let, ale v posledních letech zaznamenala pokles ročních tržeb této divize.