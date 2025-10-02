Hledat v komentářích

Wall Street na nových maximech, Evropa následuje

Wall Street na nových maximech, Evropa následuje

02.10.2025 11:12
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americké akciové trhy posouvají historické hranice a optimismus se přelévá i do Evropy. Investoři sledují vývoj kolem americké vlády. Geopolitická rizika a očekávané snížení sazeb podporují růst zlata.

Americké akciové trhy pokračují v růstové rally. Hlavní indexy včera prorazily na nová historická maxima, kdy S&P 500 uzavřel na 6711 bodech a Nasdaq Composite na 22 755 bodech. Dnešní americké futures naznačují další růst: S&P 500 +0,3 %, Nasdaq +0,4 %.

Pozitivní nálada se přenáší i do Evropy, kde německý index DAX posiluje o 0,8 % a obchoduje se nad úrovní 24 300 bodů. Také hlavní index po zahájení dnešního obchodování zdolal historickou hranici maxima 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Přidává například Siemens Energy poté, co Berenberg u této akcie zvýšil cílovou cenu na 122 EUR z 75 EUR, nebo Adyen bez významných korporátních zpráv.

Hlavní měnový pár EUR/USD oslabuje o 0,2 % na 1,1753, což odráží mírné posílení dolaru. Zlato rovněž pokračuje v rally a přidává 0,2 % na 3873 USD za trojskou unci, když investoři hledají bezpečné přístavy kvůli geopolitickým rizikům a očekávanému snížení sazeb v USA.

Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech se pohybují na úrovni 4,102 %, což představuje denní změnu o +0,01 procentního bodu. Trh sleduje vývoj kolem možného uzavření americké vlády.

Graf indexu S&P 500 se pomalu blíží k dlouhodobému cíli 7400 bodů, který je podle některých analytiků dosažitelný v horizontu 6–12 měsíců. Například Goldman Sachs odhaduje 12měsíční cíl na 6900 bodů, zatímco Deutsche Bank a další instituce pracují s cíli až 7000–7400 bodů. Od současné úrovně nás dělí přibližně 12 % růst, což je v kontextu historických výnosů indexu realistický scénář, pokud bude pokračovat pozitivní makroekonomický vývoj a růst zisků velkých firem.

1
Zdroj: Tradingview, vlastní zpracování

 

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:08 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2696 0.0268 24.2894 24.2533
CZK/USD 20.6510 -0.1257 20.6980 20.6410
HUF/EUR 389.0822 -0.0163 389.6921 388.8459
PLN/EUR 4.2585 -0.0789 4.2653 4.2551
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3671 0.1528 8.3711 8.3465
JPY/EUR 172.4665 -0.0345 172.9898 172.4390
JPY/USD 146.7550 -0.1996 147.3700 146.6970
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8705 0.0115 0.8713 0.8702
CHF/EUR 0.9353 0.0535 0.9365 0.9344
NOK/EUR 11.6568 0.0979 11.6574 11.6260
SEK/EUR 10.9927 -0.1365 11.0129 10.9763
USD/EUR 1.1752 0.1645 1.1757 1.1724
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5108 -0.0761 1.5147 1.5094
CAD/USD 1.3937 -0.0158 1.3949 1.3933
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 
 

