Wall Street na nových maximech, Evropa následuje

Americké akciové trhy posouvají historické hranice a optimismus se přelévá i do Evropy. Investoři sledují vývoj kolem americké vlády. Geopolitická rizika a očekávané snížení sazeb podporují růst zlata.
Americké akciové trhy pokračují v růstové rally. Hlavní indexy včera prorazily na nová historická maxima, kdy S&P 500 uzavřel na 6711 bodech a Nasdaq Composite na 22 755 bodech. Dnešní americké futures naznačují další růst: S&P 500 +0,3 %, Nasdaq +0,4 %.
Pozitivní nálada se přenáší i do Evropy, kde německý index DAX posiluje o 0,8 % a obchoduje se nad úrovní 24 300 bodů. Také hlavní index po zahájení dnešního obchodování zdolal historickou hranici maxima 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Přidává například Energy poté, co Berenberg u této akcie zvýšil cílovou cenu na 122 EUR z 75 EUR, nebo Adyen bez významných korporátních zpráv.
Hlavní měnový pár EUR/USD oslabuje o 0,2 % na 1,1753, což odráží mírné posílení dolaru. Zlato rovněž pokračuje v rally a přidává 0,2 % na 3873 USD za trojskou unci, když investoři hledají bezpečné přístavy kvůli geopolitickým rizikům a očekávanému snížení sazeb v USA.
Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech se pohybují na úrovni 4,102 %, což představuje denní změnu o +0,01 procentního bodu. Trh sleduje vývoj kolem možného uzavření americké vlády.
Graf indexu S&P 500 se pomalu blíží k dlouhodobému cíli 7400 bodů, který je podle některých analytiků dosažitelný v horizontu 6–12 měsíců. Například odhaduje 12měsíční cíl na 6900 bodů, zatímco a další instituce pracují s cíli až 7000–7400 bodů. Od současné úrovně nás dělí přibližně 12 % růst, což je v kontextu historických výnosů indexu realistický scénář, pokud bude pokračovat pozitivní makroekonomický vývoj a růst zisků velkých firem.
Zdroj: Tradingview, vlastní zpracování
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:08 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2696
|0.0268
|24.2894
|24.2533
|CZK/USD
|20.6510
|-0.1257
|20.6980
|20.6410
|HUF/EUR
|389.0822
|-0.0163
|389.6921
|388.8459
|PLN/EUR
|4.2585
|-0.0789
|4.2653
|4.2551
|CNY/EUR
|8.3671
|0.1528
|8.3711
|8.3465
|JPY/EUR
|172.4665
|-0.0345
|172.9898
|172.4390
|JPY/USD
|146.7550
|-0.1996
|147.3700
|146.6970
|GBP/EUR
|0.8705
|0.0115
|0.8713
|0.8702
|CHF/EUR
|0.9353
|0.0535
|0.9365
|0.9344
|NOK/EUR
|11.6568
|0.0979
|11.6574
|11.6260
|SEK/EUR
|10.9927
|-0.1365
|11.0129
|10.9763
| USD/EUR
|1.1752
|0.1645
|1.1757
|1.1724
|AUD/USD
|1.5108
|-0.0761
|1.5147
|1.5094
|CAD/USD
|1.3937
|-0.0158
|1.3949
|1.3933