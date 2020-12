Firma roku a velké akciové přešlapy

Firmou roku je podle Yahoo Finance Zoom. Akcie Zoomu letos posilují o více než 400 %. A také oslabují o více než 80 %. Jak je to možné? Jak asi řada investorů ví, na počátku roku došlo u této firmy, respektive u dvou firem k pozoruhodné události. Existuje totiž společnost Zoom Video Communication – ona firma roku, o které se kvůli přesunu k práci domů a růstu zájmu o video konference tak moc hovoří a uvažuje o jejím obrovském potenciálu. A pak je tu Zoom Technologies, jejíž podnikání se točí kolem připojení k internetu. Dnes již mají investoři asi jasno v tom, která je která, ale na počátku roku tomu tak nebylo a to vytvořilo jednu zajímavou bublinku. A v minulosti se děly minimálně stejně zajímavé věci.



Onen příběh dvou Zoomů ukazuje následující graf. Zoom Technologies v březnu posilovala až o 1 800 %, protože kupující si jí pletli se Zoom Video. SEC nakonec musel obchodování se „špatným“ Zoomem zastavit, akcie toho „správného“ procházely ve srovnání s tím prvním jen velmi umírněným růstem.







Zdroj: Twitter



Mě připadá docela zajímavé, že na akcích nedošlo k prohození onoho prudkého růstu – nedošlo k tomu, že by investoři opustili Technologies a stejnou měrou se nahrnuli do Zoomu, který původně chtěli. A jak jsem zmínil v úvodu, podobné věci se na trhu občas dějí. Cracked.com například popisuje jak v roce 2016 prudce rostla cena akcií společnosti Nintendo a příčinou byl masivní zájem o hledání Pokemonů. Investoři si totiž spojovali Nintendo s touto hrou i přesto, že přímá vazba neexistovala.







Zdroj: Patria



Nakonec prý sama firma – tiskový mluvčí Nintenda, upozornila investory na to, že věci se mají trochu jinak. Ve výše uvedeném grafu vidíme, že Nintendo si nevede nijak zle, pokemonovou bublinku nalezneme v roce 2016. Vidíme ale také, že k úplnému splasknutí nedošlo ani po vystoupení mluvčího. Cracked.com to komentoval s tím, že trh se rozhodl, že si polovinu nechá. Nicméně z dnešního pohledu to bylo vlastně správné rozhodnutí - vlastně nešlo od počátku o bublinu ale reflexi skutečně vytvářené hodnoty. Jen asi jinde, než na Pokémonech.



V roce 2013 zase Google koupil společnost Nest Labs, načež došlo k prudkému růstu akcií společnosti Nestor, jejíž ticker byl NEST. Ta přitom neměla s Nest Labs nic společného. A „těžila“ už z toho, když Nest Labs dříve přišel na trh s požárním alarmem. Takže pozor na záměnu jmen – v Journal of Financial Markets byla studie, podle které více než polovina firem na americkém trhu sdílí podstatnou část svého jména či tickeru s jinou společností. A k záměně to nemusí svádět jen u málo známých firem. Například má ticker F, ale na trhu (Nasdaq) se obchoduje i firma s Tickerem FORD (Forward Industries).