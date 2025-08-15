Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia ještě nemá vyhráno. Peking pozastavil objednávky čipů H20 pro Alibabu či Tencent

Nvidia ještě nemá vyhráno. Peking pozastavil objednávky čipů H20 pro Alibabu či Tencent

15.08.2025 14:11
Autor: 

Když minulý měsíc americká vláda povolila Nvidii znovu prodávat čipy H20 v Číně, bylo to považováno za velké vítězství pro aktuálně nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost na světě. Do obnovené vývozní licence ale hodila vidle samotná Čína. Ta rozjela proti čipům H20 vyšetřování, protože se obává o národní bezpečnost a největším společnostem zaměřeným na vývoj umělé inteligence dokonce dočasně zakázala čipy nakupovat.

V úterý agentura Bloomberg informovala, že Čína vyzvala své společnosti, aby nepoužívaly čipy H20. Peking firmám údajně rozeslal dopisy, v nichž se úřady ptají na důvody k pořízení čipů a zda je nutné využívat zahraniční dodavatele. Dopis dále zpochybňuje spolehlivost čipů H20 od Nvidie a zdůrazňuje obavy o národní bezpečnost.

Nvidia v reakci na zprávu vydala prohlášení, že H20 „není vojenským produktem ani pro vládní infrastrukturu" a že zákaz prodeje H20 v Číně by pouze poškodil vedoucí postavení USA v oblasti ekonomiky a technologií s nulovým přínosem pro národní bezpečnost.

Server The Information přitom dokonce uvedl, že regulační orgány v Číně zašly ještě dál a velkým technologickým firmám (ByteDance, Alibaba a Tencent) přímo nařídily, aby zcela pozastavily nákupy čipů Nvidie až do dokončení vyšetřování.

„Slyšíme, že je to tvrdý zásah a že (úřady) ve skutečnosti zastavují další objednávky H20 pro některé společnosti,“ potvrdil CNBC Qingyuan Lin, hlavní analytik pokrývající čínské polovodiče ve společnosti Bernstein.

Vyšetřování Nvidie ze strany Pekingu přichází poté, co Sněmovna reprezentantů a Senát navrhly zákony, které by vyžadovaly, aby polovodičové společnosti, tedy i Nvidia, zahrnuly do svých pokročilých AI čipů bezpečnostní mechanismy a ověřování polohy. Nvidia popřela, že by taková "zadní vrátka" poskytující vzdálený přístup nebo kontrolu existovala.

Podle analytiků polovodičového průmyslu každopádně akce proti Nvidii podtrhují dlouhodobé odhodlání Pekingu dosáhnout čipové soběstačnosti a mít vlastní dodavatelský řetězec, přičemž mnoho expertů tvrdí, že toto úsilí se od října 2022, kdy poprvé vstoupila v platnost americká omezení ve vývozu čipů, zrychluje.

„Signalizuje to čínským technologickým firmám, že musí i nadále podporovat vývoj umělé inteligence Huawei, i když jsou čipy Nvidie lepší," řekl CNBC Chris Miller, autor úspěšné knihy Čipové války: Boj o nejdůležitější technologii na světě.

Úplný zákaz se neočekává

Odborníci nicméně pochybují, že i přes odpor vůči H20 bude Peking jejich dovoz blokovat trvale. „Není pravděpodobné, že čínská vláda zachová zákaz. Poté, co bude vyšetřování dokončeno, tak si nemyslím, že budou mít silný důvod skutečně blokovat H20,“ řekl Lin.

Na druhou stranu ale dodal, že není jasné, jak dlouho bude vyšetřování trvat, a že zpoždění návratu H20 na čínský trh by mohlo vytvořit více prostoru pro místní hráče, protože společnosti zabývající se umělou inteligencí hledají alternativy, přičemž společnosti jako Huawei navrhují své vlastní grafické procesory (GPU) pro čínský trh.

Ray Wang, ředitel výzkumu pro polovodiče ve společnosti Futurum Group, uvedl, že nedávné kroky Pekingu mají pravděpodobně vyslat zprávu, že H20 představují potenciální bezpečnostní riziko a vláda bude velmi pečlivě sledovat jejich používání. "To by mohlo ovlivnit dlouhodobá nákupní rozhodnutí některých zákazníků,“ myslí si.

Poptávka po H20 v Číně je ale významná a třeba právě Huawei, navzdory agresivnímu zvýšení výroby, stále není schopen uspokojit veškerou čínskou poptávku, uvedla výzkumná a poradenská společnost SemiAnalysis zabývající se výzkumem polovodičů.

Mezitím se objevují náznaky toho, že Washington podnikne další kroky k udržení dominance amerických čipů na čínském trhu. V úterý Trump řekl, že je otevřený rozšíření schválení exportu čipů i mimo dvě hlavní společnosti Nvidii a AMD. Kromě toho pak naznačil, že umožní Nvidii v Číně prodávat i méně výkonnou verzi jejího nejnovějšího čipu Blackwell.

Zdroj: CNBC


Čtěte více:

Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání
13.08.2025 13:28
Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání
Tencent překonal očekávání trhu s růstem tržeb o 15 % a posílil důvěru...
JD.com překonal ve 2. čtvrtletí odhady díky silné spotřebitelské poptávce
14.08.2025 14:14
JD.com překonal ve 2. čtvrtletí odhady díky silné spotřebitelské poptávce
Akcie čínského e-shopu JD.com ve čtvrtek v předobchodním obchodování n...
Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile
15.08.2025 10:50
Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile
Konglomerát legendárního investora Warrena Buffetta Berkshire Hathaway...
Trumpova administrativa zvažuje státní podíl v Intelu
15.08.2025 10:03
Trumpova administrativa zvažuje státní podíl v Intelu
Na pondělní schůzce mezi administrativou amerického prezidenta Donalda...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.08.2025
16:42Ackman, Tepper, Loeb: Co ve druhém kvartále nakupovali největší hráči?
16:00Na trzích převažuje pozitivní nálada, vyčkává se na setkání Trumpa s Putinem  
15:43NU: Největší jihoamerická neo-banka pokračuje v raketovém růstu  
15:33Pět grafů, které odhalují křehkost americké ekonomiky během boomu AI
14:44RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
14:11Nvidia ještě nemá vyhráno. Peking pozastavil objednávky čipů H20 pro Alibabu či Tencent
14:07Claude a GPT-5 mění hru. Evropské AI akcie jsou pod tlakem, investoři přehodnocují jejich budoucnost
12:27Perly týdne: Nejlepší investiční prostředí v historii
10:50Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile
10:03Trumpova administrativa zvažuje státní podíl v Intelu
9:13Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku
8:54Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu  
8:47Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle
6:10Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
14.08.2025
22:01Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu  
17:40Signály akciového trhu
16:28Americké trhy poslala dolů ekonomická data, Evropa posiluje  
16:07Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
15:01Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném
14:14JD.com překonal ve 2. čtvrtletí odhady díky silné spotřebitelské poptávce

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - HDP, q/q
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět