Nvidia ještě nemá vyhráno. Peking pozastavil objednávky čipů H20 pro Alibabu či Tencent

Když minulý měsíc americká vláda povolila Nvidii znovu prodávat čipy H20 v Číně, bylo to považováno za velké vítězství pro aktuálně nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost na světě. Do obnovené vývozní licence ale hodila vidle samotná Čína. Ta rozjela proti čipům H20 vyšetřování, protože se obává o národní bezpečnost a největším společnostem zaměřeným na vývoj umělé inteligence dokonce dočasně zakázala čipy nakupovat.
V úterý agentura Bloomberg informovala, že Čína vyzvala své společnosti, aby nepoužívaly čipy H20. Peking firmám údajně rozeslal dopisy, v nichž se úřady ptají na důvody k pořízení čipů a zda je nutné využívat zahraniční dodavatele. Dopis dále zpochybňuje spolehlivost čipů H20 od Nvidie a zdůrazňuje obavy o národní bezpečnost.
v reakci na zprávu vydala prohlášení, že H20 „není vojenským produktem ani pro vládní infrastrukturu" a že zákaz prodeje H20 v Číně by pouze poškodil vedoucí postavení USA v oblasti ekonomiky a technologií s nulovým přínosem pro národní bezpečnost.
Server The Information přitom dokonce uvedl, že regulační orgány v Číně zašly ještě dál a velkým technologickým firmám (ByteDance, Alibaba a Tencent) přímo nařídily, aby zcela pozastavily nákupy čipů Nvidie až do dokončení vyšetřování.
„Slyšíme, že je to tvrdý zásah a že (úřady) ve skutečnosti zastavují další objednávky H20 pro některé společnosti,“ potvrdil CNBC Qingyuan Lin, hlavní analytik pokrývající čínské polovodiče ve společnosti Bernstein.
Vyšetřování Nvidie ze strany Pekingu přichází poté, co Sněmovna reprezentantů a Senát navrhly zákony, které by vyžadovaly, aby polovodičové společnosti, tedy i , zahrnuly do svých pokročilých AI čipů bezpečnostní mechanismy a ověřování polohy. popřela, že by taková "zadní vrátka" poskytující vzdálený přístup nebo kontrolu existovala.
Podle analytiků polovodičového průmyslu každopádně akce proti Nvidii podtrhují dlouhodobé odhodlání Pekingu dosáhnout čipové soběstačnosti a mít vlastní dodavatelský řetězec, přičemž mnoho expertů tvrdí, že toto úsilí se od října 2022, kdy poprvé vstoupila v platnost americká omezení ve vývozu čipů, zrychluje.
„Signalizuje to čínským technologickým firmám, že musí i nadále podporovat vývoj umělé inteligence Huawei, i když jsou čipy Nvidie lepší," řekl CNBC Chris Miller, autor úspěšné knihy Čipové války: Boj o nejdůležitější technologii na světě.
Úplný zákaz se neočekává
Odborníci nicméně pochybují, že i přes odpor vůči H20 bude Peking jejich dovoz blokovat trvale. „Není pravděpodobné, že čínská vláda zachová zákaz. Poté, co bude vyšetřování dokončeno, tak si nemyslím, že budou mít silný důvod skutečně blokovat H20,“ řekl Lin.
Na druhou stranu ale dodal, že není jasné, jak dlouho bude vyšetřování trvat, a že zpoždění návratu H20 na čínský trh by mohlo vytvořit více prostoru pro místní hráče, protože společnosti zabývající se umělou inteligencí hledají alternativy, přičemž společnosti jako Huawei navrhují své vlastní grafické procesory (GPU) pro čínský trh.
Ray Wang, ředitel výzkumu pro polovodiče ve společnosti Futurum Group, uvedl, že nedávné kroky Pekingu mají pravděpodobně vyslat zprávu, že H20 představují potenciální bezpečnostní riziko a vláda bude velmi pečlivě sledovat jejich používání. "To by mohlo ovlivnit dlouhodobá nákupní rozhodnutí některých zákazníků,“ myslí si.
Poptávka po H20 v Číně je ale významná a třeba právě Huawei, navzdory agresivnímu zvýšení výroby, stále není schopen uspokojit veškerou čínskou poptávku, uvedla výzkumná a poradenská společnost SemiAnalysis zabývající se výzkumem polovodičů.
Mezitím se objevují náznaky toho, že Washington podnikne další kroky k udržení dominance amerických čipů na čínském trhu. V úterý Trump řekl, že je otevřený rozšíření schválení exportu čipů i mimo dvě hlavní společnosti Nvidii a AMD. Kromě toho pak naznačil, že umožní Nvidii v Číně prodávat i méně výkonnou verzi jejího nejnovějšího čipu Blackwell.
Zdroj: CNBC